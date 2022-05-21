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Kayseri Ulaşım AŞ'den temassız ulaşımda 'her gün 1 biniş ücretsiz' kampanyası

İHA

Kayseri Ulaşım AŞ'den temassız ulaşımda 'her gün 1 biniş ücretsiz' kampanyası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ulaşım kartı olmasa dahi temassız özellikli kredi ve banka kartları ile kent içi toplu ulaşımından faydalanabilmeye imkân sağlayan uygulama ile ilgili yeni bir kampanyayı duyurdu. MasterCard logolu temassız özellikli kartı kullananlar 20 Mayıs ve 17 Haziran tarihleri arasında her gün 1 biniş ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Aktif Bank, EKent, Mastercard paydaşları ile birlikte ulaşım alanında büyük kolaylık sağlayacak Toplu Ulaşıma Kredi Kartı ile Biniş ve NKolay Mobil Uygulama, Kayserililerden yoğun ilgi görürken, yeni kampanyalarla da tüm Kayserililerin ilgisini bu önemli çalışmaya çekmeye devam ediyor. Kayseri Ulaşım A.Ş. 340 bayi, 17 özel gişe ve 80 otomatik bilet dolum makinası ile hizmet verirken, toplam 437 fiziki noktada Kayserililer, bilet teminini yapabiliyor. Öte yandan, vatandaşların toplu taşıma kartları olmasa bile temassız özellikli bankacılık kartları ile hizmet alabildiği yeni uygulamadan Kayserililer memnun kaldı.

TEMASSIZ KART KULLAN, HER GÜN 1 BİNİŞ ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLA
Temassız kartların kullanıldığı uygulamanın daha yaygın kullanılması için tanıtım yapmaya devam eden Kayseri Ulaşım A.Ş., bu çerçevede yeni bir kampanya başlattı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, toplu taşıma kartları olmasa dahi MasterCard logolu temassız özellikli kredi ya da banka kartlarını ulaşımda kullanabiliyor. Bu çerçevede vatandaşlar, 20 Mayıs ve 17 Haziran tarihleri arasında temassız Mastercard ile şehir içi toplu ulaşımda her gün 1 biniş ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.
Ayrıca bu yeni uygulama sayesinde, vatandaşlar, Türkiye’de bir ilk olarak kredi/banka kartlı geçişlerde de ücretsiz aktarma uygulaması kullanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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