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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte en güzel ve trend gelinlik modelleri

İHA

İşte en güzel ve trend gelinlik modelleri

Kayseri’de faaliyet gösteren Egelin birbirinden güzel ve trend gelinlik modellerini derledi.
Havaların ısınmasıyla beraber düğün planlamaları başladı. Bu da, gelinler için en güzel, en şık ve en kaliteli gelinliği aramaya başlamak anlamına geliyor. Kayseri’de faaliyet gösteren Egelin Tekstil de, gelinlerin tatlı telaşlarının kabusa dönmemesi için birbirinden güzel ve trend gelinlik modellerini derledi. Son birkaç yılın gözde modellerinden biri olan “Helen gelinlikler” bu yıl da yerini aynı şekilde koruyor. Antik Yunan döneminden esinlenerek tasarlanan bu model, düğünde bile olsa rahatlığından ödün vermeyenler için ideal bir tercih. Ayrıca rahat olmasına rağmen bir o kadar da zarif bir duruşa sahip olan Helen Gelinlikleri yine aynı tarzda bir taç ve hafif dalgalı bir saç modeli ile birleştirilince çok daha farklı oluyor. İşte o gelinlikler:

Derin V Yaka Uzun Kol Ekose Tül Etek Helen Gelinlik
Bu gelinlik o kadar kendine has bir güzelliğe sahip ki, içinde kendinizi bir masalda gibi hissedeceğinize eminiz! Derin sırt dekoltesi, üst beden kısmındaki Fransız dantel detayları ve tül üstüne eklenen ölçülü sarkaçlar bu gelinliği kesinlikle sıra dışı yapıyor. Sofistik duruşu ve incelikli detaylarıyla hemen hemen herkesin beğenisini kazanacak olan bu gelinliğe, düğününüzde tıpkı bir masaldaymışsınız gibi hissetmek istiyorsanız mutlaka bakmanız lazım.

Düşük Kol ve Minimalist Helen Tarz
Karşınızda bulunduğu her yere zarafeti getiren bir model! Aslında bu modeli hem yalın hem de buna rağmen kendinden emin bir duruşu olduğu için seveceğinizi düşünüyoruz. Kol kısmının düşük olması ve ona eşlik aplike danteller çok romantik bir hava katıyor gelinliğe. Eğer salaş, yeşillikler içinde bir bahar düğünü yapacaksanız bu modeli kaçırmayın.

Kare yaka sevenler için nokta atışı: Kare Yaka Helen
Helen model seviyorsanız ama biraz da farklı olsun istiyorsanız kare yaka helen modellerine bir göz atın deriz. Görseldeki modelin renginin nude olması ve üst kısmındaki gümüş ışıltı detayları bizi pek bir heyecanlandırdı. Eteğinin ölçülü pileleri ve kadetral kuyruk detayı ile beraber kendini baya bir özgün hale getiriyor. Eğer bohem detaylarla dolu bir kır düğünü ya da daha rüstik tarzda bir düğün konsepti düşünüyorsanız bu modele bir şans vermelisiniz. İllüzyon yakaya sahip bu modeli de en çok vintage esintisinden dolayı sevdik. Gerek zarif askıları gerekse bel kısmındaki ince kemer detayıyla sanki yıllar sonra tozlu bir sandıktan çıkan ama buna rağmen güzelliğini koruyan bir gelinlik gibi hissettiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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