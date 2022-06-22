KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO’da mezuniyet sevinci

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulunda 20212022 EğitimÖğretim dönemi mezuniyet ve şed kuşanma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesi’ndeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Mimarlık, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Oğuz Öcal, Bünyan MYO Müdürü Doç. Dr. Sedat Per, Pınarbaşı MYO Müdürü Doç. Dr. Bahatdin Daşbaşı, Yeşilhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninde üniversitemizin tanıtım filmi izletildi. Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı da mini konser verdi. Ardından kürsüye gelen Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Oğuz Öcal, acısıyla tatlısıyla bir eğitimöğretim dönemini daha geride bıraktıklarını belirterek, tüm mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ise konuşmasına mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek başladı. Rektör Yardımcısı Boztosun, uygulama ve proje odaklı misyona sahip üniversitelerinde öğrencileri en iyi şekilde yetiştirerek hayata hazırladıklarını söyledi. Mesleki ve teknik yükseköğretimin önemini ve sektörlerin teknik ara elemana duyduğu ihtiyacı hatırlatan Rektör Yardımcısı Boztosun, daha çok meslek yüksekokulu ağırlıklı eğitim veren üniversitelerinin burada önemli görev üstlendiğini söyledi.

Eğitim aldığı programda kendini iyi yetiştiren öğrencilerin meslek yüksekokullarındaki eğitimleri sonrası kolayca iş bulabildiğini kaydeden Boztosun, bu manada mesleki ve teknik yükseköğretim gören öğrencilerin şanslı olduklarını belirtti.

Rektör Yardımcısı Boztosun, konuşmasında üniversite olarak mezuniyet törenlerinde kep atma yerine neden şed kuşattıklarını da belirtirken, kadim kültürümüz ve ahilikten gelen bu gelenekle, öğrencilere sabrı, bilgeliği, tecrübe ve vefayı anlattıklarını söyledi.

Mezuniyet kütüğüne plaket çakan okul birincisi Gülay Opak Akcan ise, mezun öğrenciler adına konuşma yaptı.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere başarı plaketleri ve ödülleri verildi. Mezun öğrencilere şed kuşatılması ve mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından mezuniyet töreni sona erdi.

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