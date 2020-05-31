Kayseri Hayvanat Bahçesi kapılarını açıyor

Covid-19 her yaş grubundan çocuğu etkileyebilir uyarısı!

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı tutulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yarın itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni sürece geçişte tüm hazırlıklar tamamlandı.

180 bin metrekare alana kurulu hayvanat bahçesi, bünyesinde barındırdığı 153 türde 1640 hayvan ile yarın itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Hayvanat bahçesinde yeni süreçte gerek hayvanların gerekse ziyaretçilerin sağlığına yönelik her türlü ayrıntı düşünüldü.

Ziyaretçilerin maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak hayvanat bahçesine gelmeleri de istendi.