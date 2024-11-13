Kayseri Kadir Has Stadı, Türkiye-Galler maçına hazır

‘BAYRAK DAĞITIMI OLACAK’

Maça olan ilgiden dolayı mutlu olduklarını da söyleyen Ali Yılmaz, “Uzun zamandır stadyum, tam kapasite hiç dolmamıştı. Çok yoğun bir ilgi var. Seyir zevki güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Bayrak dağıtımı ve maç öncesi seremonisi olacak. Seyircimizden de çok güzel tepkiler bekliyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Misafir tribününde değişiklikler yaptık. Misafir tribünün girişini biraz daha genişlettik. Daha rahat bir giriş olanağı sunduk. Ev sahibi tribünlerde ise zaten sezon başı bütün koltukları boyayıp, yenilemiştik. Ek destek de aldık. Belediyemizde bize bu konuda destek verdi. Personel sayımızı artırdık. Tüm koltuklar tek tek silindi. Tertemiz hale geldi. Şu an da tribün anlamında da maça hazırız. Kayseri’ye bir daha milli maç verilmesi adına stadyum ve oradaki seyirci çok önemli. Özellikleri ve maçta herhangi bir aksaklık yaşanmaması çok önemli. Seyirci desteği de çok etkili oluyor. Seyirci burada ne kadar iyi destek verirse milli maç verilme olasılığı daha da artacaktır. Biz seyircimizden bunu bekliyoruz” dedi.