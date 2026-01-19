Kayseri-Malatya kara yolunu kar ve tipi kapattı!
Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.
TAŞITLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
AA'daki habere göre ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda taşıtların geçişine izin vermiyor.
YOL AÇMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.