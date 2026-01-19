Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Trafik Kayseri-Malatya kara yolunu kar ve tipi kapattı | SON DAKİKA HABER

        Kayseri-Malatya kara yolunu kar ve tipi kapattı!

        Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:46 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:52
        Kayseri-Malatya kara yolunu kar ve tipi kapattı!
        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        TAŞITLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

        AA'daki habere göre ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda taşıtların geçişine izin vermiyor.

        YOL AÇMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        #kayseri
        #Malatya
