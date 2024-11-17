Kayseri, milli maçta tam not aldı

UEFA standartlarındaki stadyumu, temiz ve planlı şehirciliği ile ulaşım rahatlığı yanında dostane ve misafirperver bir şekilde konuk Galler Milli Takımı ile taraftarlarını karşılayan Kayseri, konuk ülke tarafından memnuniyetle bahsedilen bir şehir olma başarısı gösterdi.

Spor altyapısı ve faaliyetleri ile ACES 2024 Avrupa Spor Şehir ünvanının yanında, yılın en iyi Avrupa spor şehri seçilerek, ‘Altın Bayrak’ almaya hak kazanan Kayseri, bu yeterliliğinin yanında konukseverliği ile de gönüllerde taht kurdu.

Kayseri’yi her kulvarda tanıtmaya ve anlatmaya gayret gösteren kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sürekli olarak Kayseri’yi ‘huzur şehir’ olarak niteleyerek, şehrin konukseverliğine de dikkatleri çekerken, Kayseri de dostluğun kazandığı milli maçta söz konusu özelliğini ortaya koydu. REKLAM Berabere biten karşılaşmanın öncesinde de sonrasında da Kayseri’de huzuru, dostluğu ve spor coşkusunu yaşayan sporcular ve taraftarlar, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Dünyanın izlediği ve berabere neticelenen karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye’deki herkese teşekkür ederek, “Böyle bir atmosferde oynamak bir onur. İnanılmaz. Futbola tutkulu bir taraftar olarak, sizin tutkunuzu görmek. Keşke her zaman burada oynayabilseydim. Buraya tekrar geldiğimizden bu yata bize davranış şekliniz için size yeterince teşekkür edemedim. Misafirperverliğiniz ve şehir için size minnettarım. Maç için gerçekten iyi bir şehir seçmişsiniz. Gelecekte de iyi şanslar dilerim” diye konuştu. Kayseri’ye milli takım karşılaşması için gelen Galler taraftarlarından birisi, ‘Daha önce Kayseri’de yürürken yerel biri tarafından ofisinde çay içmeye davet edildim. Bana biraz yerel tarih öğretti ve ailesi ve seyahat hikâyelerimiz paylaştık. Ondan küçük bir geleneksel halı aldım ve numaralarımızı paylaştık’ ifadelerinde bulunurken, bir diğer Galler taraftarı ise ‘Teşekkürler/Diolch Kayseri! Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları ülke çapında oynatma politikası sayesinde İstanbul dışındaki şehirleri ziyaret etmekten gerçekten keyif aldım.