Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi 70. dakikada Mesanovic'in golüyle 1-0 mağlup etti. Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, bu galibiyetle lige tutundu ve puanını 19'a yükselterek 15. sıradaki Konyaspor'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi. İlhan Palut'un teknik direktörlüğünde büyük bir çıkış yakalayan Göztepe ise ligin ikinci yarısındaki ilk mağlubiyetini aldı.

MAÇIN DAKİKALARI

8. dakikada dengesiz yakalanan Göztepe savunmasının arkasına sarkan Kravets ceza sahasına girdi ancak gerilerden gelen Alpaslan rakibinin pozisyonunu bozdu ve topu kazandı.

18. dakikada Pedro Henrique sol tarafta topla buluştu ve rakibinden sıyrılıp son çizgiye inmeden ortaladı fakat Göztepe savunması bir kez daha tehlikeyi savuşturdu.

29. dakikada bu kez etkili gelen taraf Göztepe oldu. Ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Jerome yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak Kayserispor savunmasından çok önemli bir müdahale geldi.

32. dakikada hücuma katılan Zoran Kvrzic rakibinden harika sıyrılıp çaprazdan şutunu attı fakat top yandan dışarı gidiyor.

44. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla hareketlenen Mesanovic çaprazdan ceza sahasına girdi ancak uygun durumda kötü bir vuruş yaparak önemli bir fırsattan sonuç alamadı.

47. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top ön direkteki Diego'dan sekerken kale sahasındaki Mesanovic etkili bir vuruş yapamadı.

62. dakikada sol kanattan Serdar'ın yaptığı ortaya kale sahasında Napoleoni vurmak istedi ancak Sapunaru rakibine kolay vuruş izni vermedi.

70. dakikada soldan ceza sahasına giren Emre Taşdemir topu geriye çevirdi. Kravets'in sert şutu kaleciden dönerken seken topa yakın mesafeden sert vuran Mesanovic takımını öne geçirdi.

74. dakikada Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Serdar'ın ceza sahasına yolladığı topa arka direkteki Titi yükseldi ancak etkili bir vuruş yapamadı.

83. dakikada Göztepe'nin kullandığı serbest vuruştan sonra Kayserispor hızlı hücum şansı yakaladı. Mensah bir anda topla birlikte ceza sahasına girerken gerilerden gelen Serdar Gürler rakibinin dengesini bozdu ve golü önledi.