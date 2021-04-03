Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigKayserispor
ABONE OL

Kayserispor: 1 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

Kayserispor ile Göztepe, Süper Lig'in 32. haftasında 1-1 berabere kaldı. Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor'un başındaki ilk maçında puanla tanıştı

Kayserispor: 1 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

Kayserispor ile Göztepe, Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 26. dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca Kayserispor devreyi önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe eşitliği yakaladı. 48. dakikada Adis Jahovic skora dengeyi getirdi. 34 yaşındaki yıldız Göztepe'deki ilk golünü kaydetti.

İki takım da kalan dakikalarda pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Göztepe haftayı 40, Kayserispor ise 32 puanla tamamladı. Diğer yandan Kayserispor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yöentimindeki ilk maçından puanla ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sivasspor - Trabzonspor | CANLI YAYIN
FUTBOL11'ler belli oldu!
FATİH TERİM'İN PLANI BOZULDU! Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i - Haberler
FUTBOLFatih Terim'in planı bozuldu!
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları devam etti
FUTBOLFenerbahçe'de Denizlispor mesaisi
Boupendza'nın durumu maç saatinde netleşecek!
FUTBOLDurumu maç saatinde netleşecek!
Leicester City, Iheanacho'nun sözleşmesini uzattı
FUTBOLIheanacho'nun sözleşmesi uzatıldı
Ziraat Türkiye Kupası Final maçı ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte 2021 Türkiye Ziraat Kupası final maçı
FUTBOLZiraat Türkiye Kupası Final maçı ne zaman?
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak
FUTBOLKasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlayacak
Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can: Kalan 10 maçın 10'una da talibiz
FUTBOL"Kalan 10 maçın 10'una da talibiz"
Kylian Mbappe'den bomba itiraf: "Ronaldo ve Messi benden iyi"
FUTBOLBomba itiraf: "Ronaldo ve Messi...
MKE Ankaragücü yarın Antalyaspor'u konuk edecek
FUTBOLAnkaragücü, Antalyaspor'u konuk edecek