Kayserispor ile Göztepe, Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 26. dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca Kayserispor devreyi önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe eşitliği yakaladı. 48. dakikada Adis Jahovic skora dengeyi getirdi. 34 yaşındaki yıldız Göztepe'deki ilk golünü kaydetti.
İki takım da kalan dakikalarda pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Göztepe haftayı 40, Kayserispor ise 32 puanla tamamladı. Diğer yandan Kayserispor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yöentimindeki ilk maçından puanla ayrıldı.
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