        Kayserispor: 1 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

        Kayserispor: 1 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı. 85. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle beraberliği kurtaran Göztepe, haftayı 9 puanla tamamladı. Kayserispor ise puanını 3'e çıkardı.

        Giriş: 14.09.2025 - 18:56 Güncelleme: 14.09.2025 - 18:56
        Göztepe, 85'te beraberliği kurtardı!
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibini öne geçiren golü 60'ta Miguel Cardoso atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 85. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

        Bu sonucun ardından Göztepe puanını 9'a, Kayserispor ise 3'e yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Kırmızılılar, Antalyaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

