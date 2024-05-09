Kayserispor'a FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı!

Sportif ve ekonomik olarak sıkıntılar içerisinde bulunan Kayserispor, kurumsal olarak da problemlerden arınamıyor. sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından transfer yasağı cezası aldı.

FIFA, Süper Lig kulübü Kayserispor'a "Bir sezon içerisinde 4 kez haksız fesih yapılmamalı" kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 dönem transfer yasağı cezası verdi.

Kayserispor kulübü, eski futbolcuları Salifou Bombe Soumah, Jocelyn Janneh, Denis Alibec ve Andrea Bertolacci ile ilgili tüm ödemeleri gerçekleştirmesine rağmen fesih konusunda kurallara riayet etmediği için transfer yasağı aldı.