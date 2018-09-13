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Kayserispor Başkanı Bedir: Yabancı sayısı tartışması magazinsel bir hale dönüştü

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Türk futbolunda yabancı oyuncu sayısı tartışmasının magazinsel bir hale dönüştüğünü belirterek, asıl sorunun bir an önce çıkarılması gereken Kulüpler Yasası olduğunu açıkladı

13 Eylül 2018 Perşembe, 11:19:48 | Güncelleme: DHA

Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Vekili Erol Bedir, yabancı oyuncu tartışmasının son günlerde alevlenen, zaman ve zemin olarak hiç de hazırlıklı olmadığımız bir ortamda tamamen magazinsel bir özellik kazandığına dikkat çekerek yazılı bir açıklama yaptı.

Bedir açıklamasında, "İlgili tarafların (TFF, kulüpler, ilgili kurum ve kuruluşlar, kanun koyucu temsilcileri, akademisyenler, spor medyası temsilcileri, milli takım yetkilileri vs.) Türk futbolunun geçmişten gelen, henüz devam eden veya ileride ortaya çıkabilecek problemleri ve çıkış yolları konusunda hazırlıklarını yapıp, bir masa etrafında toplanarak yeni ve kalıcı bir takım kararlar alması gerekirken, bu sektörün medyatik bazı aktörleri, kendilerine  mikrofon uzatıldığında, sanki herhangi bir rakam söylemek çok büyük marifetmiş gibi görüşlerini ifade etmektedirler. Özellikle "yabancı sayısı" konusu resmin bütününün çok küçük bir ayrıntısı olmasına rağmen "popüler" olması nedeniyle o konudan bahsetmek hem konuşmacının hem de medyanın ilgisini daha çok çekmektedir. Halbuki henüz futbolumuzda olan ve devamına izin verdiğimiz takdirde kısa bir gelecekte hem kulüplerimizi, hem de, milli takımımızı sıkıntılara sokacağı "düşünen  herkesçe" kabul edilen problemler vardır ve derhal çözüme kavuşturulmalıdır'' şeklinde görüş bildirdi.

''Bazı problemlerin çözümü için yasa değişiklikleri gerekirken, yönetmelik veya idarecilerimizin 'irade'leriyle de bir miktar  mesafe kat edebileceğimizi düşünüyorum" diyen Kayserispor Başkanı Bedir, yabancı oyuncu konusundan önce Türk futbolunda çözüme kavuşturulması gereken  12 konuyu şu başlıklarla özetledi:

BAŞKAN BEDİR'İN ÖNERİLERİ ŞU ŞEKİLDE:

''1)  Acilen "kulüpler yasası" çıkarılmalı, kulüplerimizin idaresi konusunda mevzuat birliği sağlanmalıdır. (Şirket, dernek vs.)

2) Kulüp yöneticilerine, hala vergi ve SGK'da olduğu gibi ödemelerle ilgili sorumluluklar  getirilmelidir.   

3) Kulüp borçlanması, genel kurulların verdiği yetki kadar olmalı ilave kaynak veya borç kullanımı  tasdike tabii olmalıdır. Aksi halde başkan ve yöneticiler müteselsil biçimde sorumlu tutulmalıdır.

4 ) Kulüp bütçeleri yapılırken gerçekçi olmalı, hayal ürünü şişirme bütçeler hazırlanmamalıdır. Bu konuda, ulusal veya uluslararası bağımız, denetim şirketleri her türlü denetimi yapabilmelidir.

5) Harcamalarda öncelik, borçların ödenmesinde olmalı, kalan bölüm futbol ailesine (örneğin toplam bütçenin 1/2 'si borçlara 1/2 'si teknik heyet, oyuncu grubu, menajerler ve tüm futbol ailesi olarak ayrılmalıdır. Böylelikle, harcayacak  sınırsız bütçe olmayacağı için Türkiye; sportif  başarı olarak 5.kategori, ücret olarak 1.kategorideki ülke olmaktan çıkacaktır. Yabancı oyuncular da ya  çok daha ucuza gelecekler veya Çin. Katar gibi ülkelerle aynı gördükleri ülkemize gelmeyeceklerdir. Yerli oyuncular ise Avrupa'da alabileceklerine yakın bir ücretle takımlarımızda oynayacaklar, daha iyisini bulurlarsa da, transfer haklarını kullanacaklardır. Bu şekilde,  tüm takımlarımız da aynı kurallara  tabii olduğundan rekabet etme kolaylığı da kendiliğinden gelecektir.

6) Arzuladığı ücreti Türkiye'de bulamayan yabancı veya beklentisi yüksek olan yerli oyuncuların yerine takımlar  alt yapılarına yönelecek, nüfusu Türkiye'nin  1/5 'i  olan Hollanda'nın 1/3'ü  kadar olan lisanslı futbolcu sayımız da artacaktır. 

7) Kulüplerimiz şeffaf bir şekilde  yönetilmeli, oyuncu ve teknik heyet kontratları resmi sitelerden yayınlanmalıdır.

8) Milli takım teknik heyeti için de, (isimlendirme yapılmaksızın) bir ücret belirlenmeli, ekonomik sınır aşılmadan çalışmayı kabul edecekler  arasından yetkililerce seçim yapılmalıdır.(Ücret belirlenmesi yapılırken herhalde milli takımımızın dünyadaki sıralaması ve bu sıralamaya uyan ücretler tespit edilecektir)

9) Futbolda ileri 10 ülkenin ''Futbolu idare'' mekanizması incelenmeli ve oradaki yapılar, Türkiye' ye entegre edilmelidir. Bu ülkelerin tamamında olan ve kendi liglerinin adını taşıyan birliklerin benzeri olan "Süper lig Birliği'' bizde de kurulmalı ve süper  ligde TFF'nin kullandığı yetkilerin tamamına yakını bu organizasyona devredilmelidir. TFF ''denetleyici unsur'' olarak kalmalı  ve süper lig dışındaki futbol organizasyonlarımızla ve Milli takımla daha yakından  ilgilenmelidir.   

10) Herkesin mustarip olduğu ''menajerlik'' konusu da, özel  olarak ele alınması gereken bir bahistir. Menajerlik ücretleri, kimlerin menajer olabileceği, oyuncu takımla anlaştıktan sonra belki birinci yıl için bir miktar menajer oranları ödemesi söz konusu olabilir, ama aynı takımda  3-4 yıl oynayan oyuncularla ilgili her yıl için menajerlik ücreti ödenmesi konusunun tartışılması gerekmektedir.

11) Sadece bu  önerilen konular bile çözüme kavuşturulsa ''Yabancı sınırlaması'' tartışmasının  tamamen  anlamsız bir tartışma olduğu görülecektir. Takımın bütçesi belli ise ister Türkiye'den ister dışarıdan kulüp menfaatleri doğrultusunda oyuncu alabilir. Bu sistemde, yabancıların ücretleri çok düşeceği için ülkemizi tercih konusunda çok iştahlı olmayacaklar, dolayısıyla  sayısı da otomatik  olarak azalacaktır. Aynı zamanda, yerli oyuncuların ücretlerinin anormal artışının da önüne geçilecektir. Büyük bütçeli kulüplerin  de yabancı sınırlaması olmadığından yerli iyi oyuncuları yüksek ücretlerle alıp sportif dengesizlik yaratma şansı da olmayacaktır.  

12) Sistemi oturtup, UEFA kriterleri benzeri kuralları uygulamaya başladığımızda kulüplerin geçmişten gelen mali  sıkıntılarda gerek kendi gayretleri gerekse devletimizin de desteği ile ulusal veya uluslararası fonlar yardımıyla kredilendirilerek çözüme kavuşturulacaktır.''

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