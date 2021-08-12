Kayserispor, Carlos Mane ile anlaştı

Gözbaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Mane de tamam. Yarın gece Kayseri'de" ifadelerini kullandı.
Son olarak Portekiz liginden Rio Ave forması giyen Mane, 2020-2021 sezonunda çıktığı 40 maçta 6 kez rakip ağları havalandırdı.
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