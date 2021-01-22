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Kayserispor'da Anton Maglica’nın lisansı çıktı

Kayserispor, anlaşmaya vardığı Hırvat futbolcu Anton Maglica’nın lisansını çıkardı

Kayserispor'da Anton Maglica’nın lisansı çıktı

Kayserispor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiriyor. İlk olarak stoper bölgesi için Uğur Demirok ile anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Dan Petrescu'nun da isteğiyle Hırvat forvet Antun Maglica'yı renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelen 1991 doğumlu forvet Maglica, takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Bugün itibari ile lisansı çıkartılan tecrübeli oyuncu, pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyecek.

Anton Maglica kimdir?

11 Kasım 1991 doğumlu olan Maglica, kariyerinde 309 maça çıktı ve 116 gol attı. 72 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gören başarılı futbolcu, daha önce Hırvatistan'ın Osijek ile Hajdut Split, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limasol, Çin’in Guizhou Zhicheng takımlarında forma giydi. 2020 yılında Guizhog takımında 12 mücadelede 5 gol kaydeden Maglica, 2019 sezonunda yine Çin'de 21 karşılaşmada 16 gol atarak büyük bir çıkış yakalamıştı.

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