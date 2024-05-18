Anne ile kızı alevlerin arasında kaldı! Çok büyük acı!

Anne ile kızı alevlerin arasında kaldı! Çok büyük acı!

Anne ile kızı alevlerin arasında kaldı! Çok büyük acı! Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, yürekleri kavuran bir acı yaşandı. 78 yaşındaki Ümmühan Kütük ve kızı, 40 yaşındaki Gülden Kütük evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, anne ve kızın cansız bedenlerine ulaştı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:13 facebook

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