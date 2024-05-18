Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ile kızı alevlerin arasında kaldı! Çok büyük acı!

        Anne ile kızı alevlerin arasında kaldı! Çok büyük acı!

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, yürekleri kavuran bir acı yaşandı. 78 yaşındaki Ümmühan Kütük ve kızı, 40 yaşındaki Gülden Kütük evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, anne ve kızın cansız bedenlerine ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çankırı'da olay, Yapraklı ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Yenice köyünde, Ümmühan (78) ve kızı Gülden Kütük'ün (40) yaşadığı evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

        KOMŞULARI YANGINI İHBAR ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre yangını fark edenler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

        ANNE VE KIZI CANSIZ BULUNDU

        Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, olay yerinde yapılan incelemede anne ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çankırı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap