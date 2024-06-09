Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı güven tazeledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da olağan genel kurul yapıldı. Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kurula, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur, Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Divan teşekkülü ve divana imza yetkisi verilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan başkanlığına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç seçildi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi.

REKLAM ÖZHASEKİ: KAYSERİSPOR AYDINLIĞA ULAŞACAKTIR Yapılan genel kurula yoğun programı nedeniyle katılamayan ve telefon ile bağlanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bugün yaptığımız genel kurulumuzun gerek şehrimize gerekse Kayserispor'umuza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yıllardır emek veriyoruz. Kayserispor'a çok emek verenler var. Başta Ali hocama teşekkür ederiz. Onun etrafından destekleyen birçok insan var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediyelerimiz, Baki Ersoy Bey, sağ olsunlar hiç yalnız bırakmıyorlar. Ayrıca Valimizde en az bizim kadar Kayserili oldu. Geçen yıl Kayserispor'umuz kıl payı kurtardı. Bu yıl inşallah yeniden Süper Lig'de mücadele edecek. Bizler de onu güçlü tutmanın yolunu arayacağız. Birlikte olmanın bir bereketi var. Ayrılığın olduğu, kavganın olduğu, gürültünün olduğu yerlerde de rahmet olmaz, bereket olmaz. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ali hocam inşallah Kayserispor'u aydınlığa ulaştıracaktır” diye konuştu. ÇİCEK: ONLAR PES ETMEDİLER Hiçbir zaman pes etmediklerini ve takıma sonuna kadar sahip çıktıklarını belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Onlar pes etmediler. Kimler pes etmedi. Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey gerçekten hiçbir zaman yüzünü bile ekşitmedi. Her zaman fedakarca destek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, ben bir kere ‘artık yeter' diyeceğini düşündüğüm günler oldu. Çünkü çok büyük destek veriyordu. Destek verse de vermese de eleştirilecekti. Bazen Büyükşehir Belediyesi'ne ‘İşin mi yok? Senin ne işin var Kayserispor'la' dedikleri çok oldu. Ancak o ‘ben Büyükşehir Belediye Başkanıyken, bu şehrin takımının alt lige düşmesini, başarısız olmasını kaldıramam' dediği çok oldu bana. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'ne çok büyük teşekkür etmemiz lazım. Ben şahidim. Büyükşehir Belediyesi olmadan şehrin takımı olmaz, o da onu yaptı. Benim Ali Çamlı Başkana bir şeyler olacak diye korktuğum günler oldu. Çünkü vücudu yaralar içerisindeydi. Kalp krizi geçirecek diye korktuğum günler oldu. 39 derece ateşle kalkıp, ‘Kayserispor'un borcunu nasıl öderim' diye çırpındığı anlara şahitlik ettim. Bazen hak etmedikleri halde yöneticileriyle çok hakaret yediler. Ancak bu ekip pes etmedi” ifadelerini kullandı.