Kayserispor- Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı 11 maçta tek mağlübiyetini ezeli rakibi Galatasaray karşısında alan sarı lacivertliler, 26 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mourinho'nun öğrencileri Kayserispor engelini aşarak Slavia Prag deplasmanına moralli gitmek istiyor. Öte yandan, yeni teknik direktörlük görevine getirilen Sinan Kaloğlu yönetiminde 4 maça çıkan Kayserispor, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken Fenerbahçe karşısında da puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...