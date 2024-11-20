Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli maçların bitiminin ardından gözler Süper Lig mücadelerine çevrildi. Bu kapsamda 13. hafta maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 26 puanla 2. sırada bulunan sarı lacivertliler, çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlübiyetle sahadan ayrıldı. Öte yandan oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyet elde eden Kayserispor 15. sırada yer aldı. Peki, Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kayserispor- Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı 11 maçta tek mağlübiyetini ezeli rakibi Galatasaray karşısında alan sarı lacivertliler, 26 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mourinho'nun öğrencileri Kayserispor engelini aşarak Slavia Prag deplasmanına moralli gitmek istiyor. Öte yandan, yeni teknik direktörlük görevine getirilen Sinan Kaloğlu yönetiminde 4 maça çıkan Kayserispor, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken Fenerbahçe karşısında da puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Kayserispor- Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü 16.00'da başlayacak.
KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Fostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En- Nesyri
FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe, liglere verilen milli arada hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon programları ile başladı. Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER BULUNUYOR!
Kart sınırında bulunan Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları olan Çağlar Söyüncü, Djiku ve Burak Kapacak Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.