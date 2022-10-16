Kayserispor - Galatasaray maçı yazar yorumları

ERMAN TOROĞLU: Galatasaray bir hafta bay geçti ve Okan Buruk futbolculara izin verdi. Senin takımın bu sene birbirini yeni tanıyor. Fizik olarak da hazır değil, bu izni anlamak mümkün değil. Bu arada Galatasaray'ın mümkün olduğu kadar maç yapması lazım ki birbirini tanısınlar. Nitekim sıkıntısını Kayserispor'a karşı da gösterdiler. (SABAH)