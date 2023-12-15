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        Kayserispor çıkışını sürdürmek istiyor

        Süper Lig'de son 7 maçta 6 galibiyet alan Kayserispor, Fenerbahçe karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:31
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        Kayseri'de hedef seriye devam etmek
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        Süper Lig'in son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselen performansıyla dikkat çeken Kayserispor, Fenerbahçe karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken Kayserispor oynadığı ve aldığı başarılı sonuçlar ile adından söz ettiriyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı son 7 maçında 6. galibiyetine imza attı ve puan tablosunda 3. sıraya kadar yükseldi. 7 Kasım'da Ankaragücü karşısında mağlup olan ve o günden sonra oynadığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik elde eden Kayserispor, topladığı 29 puanla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 3. sıraya kadar yükseldi.

        Kayserispor, son 7 maçında sahasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Pendikspor'u yenip Adana Demirspor ile berabere kalırken deplasmanda Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u yenme başarısı gösterdi. Kayserispor, lig lideri Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı müsabakayı da kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

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