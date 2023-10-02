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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a 'sahte Euro' ile tepki! - Yukatel Kayserispor Haberleri

        Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a 'sahte Euro' ile tepki!

        Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi Kayserispor taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte Euro'ları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:41 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:43
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        Çağdaş Atan'a 'sahte Euro' ile tepki!
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        Sezonun 4. haftasında Kayserispor'dan ayrılıp Başakşehir'in başına geçen teknik direktör Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri'ye geldi.

        Sarı-kırmızılı takım taraftarları ise mücadele öncesi Atan aleyhine tezahüratlarda bulunarak, "Kayseri'yi satanı biz de satarız" ve "Çağdaş Atan'a pembe tezkere" sloganları attı.

        Kayserisporlu taraftarlar ayrıca, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin Euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er Euro'luk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seremoni öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı.

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        Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Gün gelir ihanet eden, sadakat ister' yazılı bir de pankart açtı.

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