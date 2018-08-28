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Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları başlarken, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Kayseri'ye güzel bir sonuçla dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

28 Ağustos 2018 Salı, 20:46:14 | Güncelleme:

Hafta sonu konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Kayserispor, iznin ardından deplasmanda oynayacakları zorlu Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, düz koşunun ardından kondisyon çalıştı. Ligde geçirilen 3 maçlık performansı değerlendiren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, performansın tam istedikleri gibi olmadığını ancak futbol adına bazı değerleri ortaya koyduklarını söyledi. Sağlam; "Kazanamadığımız, diğer maçlara nazaran daha üretken oynayıp bol ve net gol pozisyonu yakalayıp maalesef bunları değerlendiremediğimiz, sonucunda da 2 puan az aldığımız 3 maçlık periyodu tamamladık. Özellikle Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirecek olursak önceki maçlara göre daha organize olmuş, ofansif anlamda takıma katkı koyan, bunun yanında önde daha fazla çoğalabilen, özellikle ikinci yarı pozisyonlarını ele aldığımızda çok net gol pozisyonları bulan ve oyunun büyük bölümünde rakibi kendi sahasına hapsedip ofansif anlamda da güzel şeyler yapan bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Zaten beklentimiz de buydu, çünkü özellikle geçtiğimiz sezondan bu seneye yansıyan takım içerisinde bazı sıkıntılarımız var. Bu takım özellikle ikinci yarıda kaybetmeyi alışkanlık haline getirmiş, her maç gol yemiş ki bu sayı bazı maçlarda çok yukarılara çıkmış, özgüven eksikliğini içinde hissetmeye başlamış ve bunu da çok net bir şekilde takım üzerinde çok net gördüğümüz olumsuz bir durum vardı. Bunu da ortadan kaldırmamız için sürece ihtiyacımız var. 3 maçlık sürede belki 5 puan bizi çok mutlu etmese de performansa ait değerler bakımından da önemli şeyler ortaya koymuşuz. Bunlardan bir tanesi 7 maç sonra deplasmandan puan kazanmış bir takım, 14 maç sonra kalesinde gol görmeyen bir takım, geçtiğimiz Eylül ayından beri iki maç üst üste gol yememiş bir takım, 3 maç sonunda mağlup olmamış bir takım yine 3 maçın sonunda ligde gol yemeyen tek takım. Baktığımız zaman futbol adına da bazı değerleri de ortaya koymuş bir takım var ortada. Takımın şu anki görüntüsünden çok memnun değilim açıkçası ama iyiye giden şeyler var. Daha da iyi olacağımızı görebiliyoruz. Çünkü bu takımda ciddi anlamda bir potansiyel var. Biz bu süreci kötü sonuçlar almadan geçirebilirsek adaptasyon dönemini de daha da kısaltmış olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"KAYBETMEDEN GEÇMEK ÖNEMLİ"
Fenerbahçe maçında sahadan galip ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Sağlam, "3-4 günlük bir süremiz var Fenerbahçe maçına kadar. Burayı da en iyi şekilde değerlendirip Fenerbahçe karşısında da bizi gelecek adına umutlandıracak güzel bir oyun, iyi bir mücadele ve beraberinde iyi bir sonuçla Kayseri’ye dönebilirsek ilk 4 maçlık periyodu istediğimiz gibi geçirmiş olacağız artı, biliyorsunuz milli takım arası var. 15 günlük sürede de eksikliklerimizi giderip sonraki döneme de daha iyi başlama şansı elde edeceğiz. Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında kaybetmesi için biz elimizden geleni yapacağız. O maçı kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Özellikle son Evkur Yeni Malatyaspor maçında yaptığımız doğru şeyleri daha da artırmaya çalışacağız. Orada zaten takımımızın yapısı da bu, çok kapanan bir takım değiliz. O yüzden ofansif anlamda daha fazla üreteceğiz. Bulduğumuz pozisyonları inşallah bu karşılaşmada değerlendireceğiz. Bu karşılaşma bizim için çok önemli, bu 4 maçlık periyodu kaybetmeden geçebilmek önemli. Bu gibi durumlar Kayserispor’u seven her kesim için bir moral kaynağı oluyor. Bunu yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"NET POZİSYONLARIMIZ VAR"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sağlam, gol atma problemini çözmek için çalıştıklarını, oyuncuları tek maça göre değerlendirmenin yanlış olduğunu söyledi. Sağlam konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bakıyorsunuz net pozisyonlarımız var tabi. Birçok insan belki Umut’a serzenişte bulunuyor. Bu Umut da 1 hafta önce içeride oynadığımız Antalyaspor maçında çok güzel bir gole imza attı. Dolayısıyla olayları bir maça göre değerlendirmemek lazım. Çalışıyoruz, elimizde 3 tane santraforumuz var. Bu oyunculardan çok daha iyisini alabilecek bir durum söz konusu olursa ben ‘hayır’ demem. Ama transfer olabilmesi için eldeki oyuncuların durumu değerlendirilecek kaliteli oyuncuları buraya getirebilecek ekonomik güç gerekir. Bunları da değerlendirmek lazım."
Öte yandan sakatlığı nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Varela'nın yarın antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

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