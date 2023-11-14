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        Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: "Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz”

        Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar; "Bundan sonraki süreçte ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:12
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        "Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz"
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da keyifler ve moraller üst seviyede. Lige verilen milli ara öncesi oynadığı son 4 maçtan da sahadan galibiyetle ayrılarak 12 puan toplayan sarı kırmızılılar geleceğe umutla bakıyor. Göreve geldikten sonra Kayserispor’un başında 8 maça çıkan tecrübeli Teknik Direktör Recep uçar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 beraberlik alarak 16 puan topladı. Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar yaptığı paylaşımda; “Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyeti dâhil olmak üzere son dört maçımızı kazanarak milli ara öncesinde 22 puanla ligin üst sıralarında yer aldık. Bundan sonrası için de ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz. Aynı zamanda oyunumuzu daha da geliştirerek, herkesin arzu ettiği daha da güzel günler için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Kayserispor taraftarlarını, milli aranın ardından Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında 'şehrin kalbine' bekliyoruz” dedi.

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