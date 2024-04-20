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        Hari Vukas: Bu maçı unutmamız lazım

        Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Hırvat antrenör, "Ne yazık ki istediğimiz sonucu bu maç özelinde elde edemedik. Artık en kısa süre içerisinde bu maçı unutmamız lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:12
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        "Bu maçı unutmamız lazım"
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, "Ne yazık ki istediğimiz sonucu bu maç özelinde elde edemedik. Artık en kısa süre içerisinde bu maçı unutmamız lazım. Önümüzde önemli maçlarımız var. Bu maçlara odaklanacağız." dedi.

        Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü galibiyetlerinden dolayı Trabzonspor'u kutladı.

        Trabzonspor'un oyunu domine ettiğini belirten Vukas, "Tabiri caizse 'bizi öldürdüler' diyemem. Aslında ilk yarı organize olarak çıktıkları ilk tehlikeli atakta golü buldular. Ne yazık ki biz de ceza sahası içini iyi bir şekilde paylaşamadık. Alanı iyi koruyamadık. Oyuncu rahat bir gol attı. İlk yarı ne yazık ki bu şekilde bitti." diye konuştu.

        İkinci yarıda bazı taktiksel değişiklikler yaptıklarını belirten Vukas, şunları kaydetti:

        "Bir forvet oyuna soktuk, daha çok risk aldık. Rakibi hataya zorlamak için onları daha püskürtebilmek için, itmek için denedik, oyunu zorladık. Ama bu riski aldığımız dönemlerde bir uzun top, yine kendi hatamızdan, bireysel bir hatadan ikinci golü yedik. Ama şunu söylemek istiyorum, takım halinde teslim olmadık. Oyuncu değişiklikleri ile birlikte, yedekten gelen oyuncularımızla sonuna kadar oyunu zorladık. maçın sonuna doğru da rakibin hatasından bulduğumuz bir gol bizi umutlandırdı. Denedik ama sonuçta Trabzonspor kaliteli bir takım. İyi bir takım. İyi oyuncuları var. Topa sahip olmada hünerliler. Ne yazık ki istediğimiz sonucu bu maç özelinde elde edemedik. Artık en kısa süre içerisinde bu maçı unutmamız lazım. Önümüzde önemli maçlarımız var. Bu maçlara odaklanacağız."

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