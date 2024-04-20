Kayserispor - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU) Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde 1 gol, 1 asistle oynayan Enis Destan maça damgasını vururken, Trabzonspor'un diğer golü ise Pepe'den geldi.

Habertürk Giriş: 20.04.2024 - 18:02 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:26 facebook

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