Trabzonspor ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bordo-mavililerin 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayseri'de karşı karşıya geliyor.
KAYSERİSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 1
(İlk yarı oynanıyor...)
3' Nwakaeme pen.
SAAT: 20.30
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: A Spor
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan, İbrahim, Kemen, Bertolacci, Mustafa, Thiam
YEDEKLER: Bilal, Kolovetsios, Uğur, Gökhan, Emrah, Hayrullah, Abdulkadir, Gustavo Campanharo, Mane, İlhan
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Vitor Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius
YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Taha, İsmail, Serkan, Berat, Yusuf, Yunus, Murat Cem, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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