Başka futbolcular da dolandırılmak istenmişti

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, icra takibi başlatılıp dolandırılmak istenen futbolcular arasına Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Silvestre Varela da girdi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne avukatı ile birlikte gelen Varela, 2 saat boyunca ifade verdi.
450 BİN LİRASINI ALMIŞLAR
Başına gelenleri polise anlatan Varela, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne ifade vererek şüphelilerden şikayetçi oldu. Ünlü futbolcu verdiği şikayette, dolandırıcılar tarafından hesabından 450 bin liranın çekildiğini iddia etti. Emniyet çıkışında açıklama yapmayan ünlü futbolcunun avukatı "Gerekli bilgileri emniyette verdik" dedi.
BAŞKA FUTBOLCULAR DA DOLANDIRILMAK İSTENMİŞTİ
Aynı yöntemle dolandırılmak istenen Trabzonspor Kulübü oyuncusu Hugo Rodallega Martinez, 2 ay önce Çağlayan Adliyesi’ne giderek şikayetçi olmuştu. Rodallega, hakkında 2 milyon 500 bin lira tutarında icra takibi başlatılıp dolandırılmak istendiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Alanyaspor’un Brezilyalı forveti Bobo da dolandırılmak istenenler arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde emniyette giden Bobo da dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Bobo verdiği ifadede, dolandırıcıların 200 bin Euro parasına icra takibi başlattığını iddia etti.
6 FUTBOLCU VAR
Olayın ardından polis çok yönlü araştırma başlattı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, mağdur futbolcu sayısının 6 olduğu belirtiliyor.
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