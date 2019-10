Tüm ailesini kaybetti

Antalya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan acı kaza, 27 Eylül'de saat 19.00 sıralarında, Boğazkent Mahallesi Doğanay Sitesi önünde meydana geldi. Serik'te oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, kasksız olarak motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı 07 YLY 20 plakalı motosiklet, Muhsin G. yönetimindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada, motosikletle savrulan Okay Kurnaz ve ablası Ayşe Kurnaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kurnaz kardeşler, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Okay Kurnaz müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden Ayşe Kurnaz ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Tedavisi devam eden Ayşe Kurnaz´ın acı haberi ise kardeşinden 7 gün sonra, dün akşam saatlerinde geldi. Beyin ölümünün gerçekleştiğinin söylenmesi üzerine Ayşe Kurnaz'ın amcası emekli öğretmen Mithat Kurnaz, yengesi Emine Kurnaz'la görüşerek yeğeninin organlarını bağışlamasını istedi. Kızının organlarını bağışlamakta tereddüt eden anne Emine Kurnaz, amca Mithat Kurnaz´ın organ bağışının önemini anlatması ve dini yönden bir sakıncasının olmadığını belirtmesi üzerine ikna oldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi koordinatörleri de anne Emine Kurnaz'la görüşerek organ nakil sürecini anlattı. Emine Kurnaz, bunun üzerine kızının kalp, karaciğer, akciğerleri, böbrekleri ve kornealarını bağışladı. Kurnaz'ın özel ameliyat ekibi tarafından alınacak organları, Antalya ve İstanbul'da nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

BABA KURNAZ DA 44 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Ayşe Kurnaz'ın amcası Mithat Kurnaz ise 50 gün içinde 3 büyük kayıp yaşadıklarını söyledi. Ağabeyi Faik Kurnaz'ın 44 gün önce evinde beyin kanaması geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirtti. Ağabeyinin çocukları Okay ve Ayşe'nin 27 Eylül günü saat 19.00 sıralarında kaza geçirdiğini belirten Kurnaz, "Lise 2'nci sınıf öğrencisi olan Okay aynı gün yaşamını yitirdi. Bir otelde çalışan Ayşe ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 6 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak dün saat 17.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti" dedi.

Ayşe Kurnaz'ın cenazesi, işlemlerin ardından yarın toprağa verilecek.