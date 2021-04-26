Kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akaryakıt istasyonunda kurye ile bir araç sürücüsünün kaza sonrası kavgası kameraya yansıdı.

Olay, 25 Mart Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda giren motosikletli kurye, çıkış yapan araç sürücüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası motosikletli kuryenin tepki göstermesi üzerine sürücüde aracından indi.

KASKLA KAFASINA VURDU

İddiaya göre, şahısların sözlü tartışması küfürleşmeye dönüşünce kurye elindeki kaskla adamın kafasına vurdu. Adamın da yumruk atarak karşılık vermesi üzerine ortalık karıştı. Yumruklaşan şahısları bir süre sonra araya giren vatandaşlar ayırdı. Kavganın ardından sürücü ve kurye olay yerinden ayrıldı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.