Kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga
ABONE OL

Kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul Kağıthane’de akaryakıt istasyonuna giren motosikletli kurye ile çıkış yapan araç sürücüsü çarpıştı. Kaza sonrası çıkan tartışmada kuryenin kaskla vurduğu şahıs, yumrukla karşılık verince ortalık bir anda karıştı. Kameraya yansıyan kavga anları çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu

Kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga
İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akaryakıt istasyonunda kurye ile bir araç sürücüsünün kaza sonrası kavgası kameraya yansıdı.

Olay, 25 Mart Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda giren motosikletli kurye, çıkış yapan araç sürücüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası motosikletli kuryenin tepki göstermesi üzerine sürücüde aracından indi.

KASKLA KAFASINA VURDU

İddiaya göre, şahısların sözlü tartışması küfürleşmeye dönüşünce kurye elindeki kaskla adamın kafasına vurdu. Adamın da yumruk atarak karşılık vermesi üzerine ortalık karıştı. Yumruklaşan şahısları bir süre sonra araya giren vatandaşlar ayırdı. Kavganın ardından sürücü ve kurye olay yerinden ayrıldı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Marketler kaçta kapanıyor? Market saatleri değişti! Hafta içi Migros, A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri
GÜNDEMMarkete gidecekler bu saatlere dikkat!
Son dakika haberi Adalet Bakanlığı'ndan Biden'a tepki
GÜNDEMAdalet Bakanlığı'ndan Biden'a tepki
Açıklama yapıldı: Biontech aşısı mı Sinovac aşısı mı? Hangi aşı daha etkili?
GÜNDEMBiontech aşısı mı Sinovac aşısı mı?
BARAJLAR SON DURUM! Son dakika: Barajların doluluk oranı 26 Nisan itibarıyla! İSKİ açıkladı!
GÜNDEMSağanağın ardından barajlarda son durum!
93. Oscar Ödülleri
GÜNDEM93. Oscar Ödülleri
65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta bitiyor? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, sokağa çıkma saatleri ne?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri nedir?
THODEX SORUŞTURMASI... Son dakika: 61 şüpheli adliyeye sevk edildi
GÜNDEMThodex soruşturmasında yeni gelişme!
26 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı
PİŞKİNLİK! Son dakika: Nargileli okey partisinde polise akılalmaz teklif
GÜNDEMNargileli okey partisinde polise akılalmaz teklif!
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon, e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma sistemi
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?