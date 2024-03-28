Kaza yapan çifti ölüm ayırdı
Tokat'ın Zile ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.
Giriş: 28.03.2024 - 14:47 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:47
Zile'de Cafer Alan idaresindeki otomobil, Yücepınar köyü yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Güllü Alan yaralandı.
Güllü Alan, sağlık ekibince kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Cafer Alan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna gönderildi.
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