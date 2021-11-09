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Haberler Dünya FİLM GİBİ... Son Dakika: Kazablanka-İstanbul uçağı acil iniş yaptı: 12 kişi İspanya'ya kaçtı!
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Kazablanka-İstanbul uçağı acil iniş yaptı: 12 kişi İspanya'ya kaçtı!

İspanya polisi, Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a hareket eden yolcu uçağında yolculardan birinin hastalanması nedeniyle İspanya'ya acil iniş yapması sonucu ülkeye kaçak olarak giren 12 kişiyi arıyor. Yetkililer, olayın İspanya'ya yasadışı yollardan girme planının sonucu olup olmadığını araştırıyor.

FİLM GİBİ... Son Dakika: Kazablanka-İstanbul uçağı acil iniş yaptı: 12 kişi İspanya'ya kaçtı!
Kazablanka-İstanbul uçağı acil iniş yaptı: 12 kişi İspanya'ya kaçtı!
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Reuters

Geçtiğimiz günlerde Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a hareket eden yolcu uçağı, yolculardan birinin hastalanması nedeniyle İspanya'ya acil iniş yapmış, uçaktan kaçan 12 yolcu kaçak olarak İspanya'ya girmişti.

Yetkililer uçaktan kaçan 12 kişiyi ararken, İspanyol yargıç, 12 kişinin yakalandığında direkt gözaltında tutulacağını söyledi.

6 Kasım'da Kazablanka'dan İstanbul'a giden Air Arabia Maroc uçağı, bir yolcunun hastalanması nedeniyle İspanya'nın en yoğun havalimanlarından Palma de Mallorca havaalanına acil iniş yaptı.

Ancak daha sonra şeker krizi geçirdiğini söyleyerek acil inişi tetikleyen yolcunun, hasta olmadığının belirlenmesi üzerine yolcu hastaneden taburcu edildi.

El Pais gazetesinde yer alan habere göre, yolcu 2020’de yetkililere zarar vermek ve emirlere karşı çıkmaktan İspanya’da tutuklandı.

YASADIŞI YOLLARDAN İSPANYA'YA GİRME PLANI MI?

Gazeteye göre yetkililer, olayın bir Facebook grubunun İspanya'ya yasadışı yollardan girme planının sonucu olup olmadığını araştırıyor.

Hasta olduğunu söyleyen yolcuya refakat eden kişide gözaltına alınan kişiler arasındaydı, refakatçi hastanede kaçmaya çalışırken tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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