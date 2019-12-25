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Kazara ne demek? Kazara sözlük anlamı nedir? Kazara nasıl yazılır? Kazara TDK

Kazara kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Kazara kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Kazara ne demek

Kazara sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

"KAZARA" NASIL YAZILIR? TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kazara şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kazaran, kazaren" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "kazara"dır. 

KAZARA NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen, ezkaza" olan kazara, "Rastgele, tesadüfen" anlamlarında da kullanılmaktadır. Kazara sözcüğü Arapça "kaza" ile Farsça "-ra" ekinin bir araya gelmesiyle oluşmuş ve Türkçeye bu kalıpla geçmiştir.

 

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