25 Haziran 2005'te vefat eden müzisyen Kazım Koyuncu'nun mirasçısı Niyazi Koyuncu, 'Uy Aha' şarkısını sosyal medyasında paylaşan öğretmen Kadir Can Uslu'dan şikâyetçi olarak 50 bin lira telif tazminatı talep etti . Şikâyet üzerine Uslu, emniyete gidip ifade verdi. Olayla ilgili haberlerin ardından Niyazi Koyuncu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kadir Can Uslu hakkındaki şikâyetini geri çekti. Konuya ilişkin resmi dilekçe, Koyuncu'nun vekili avukat Eymen Beste Sevinç tarafından savcılığa sunuldu.

REKLAM

Savcılık makamına sunulan dilekçede, söz konusu şikâyetin "Sehven gönderildiği" ifadesine yer verildi. Dilekçede müşteki tarafının şikâyetten vazgeçtiği açıkça belirtilerek, şikâyetin geri çekilmesi talebinin kabul edilmesi talep edildi. Kazım Koyuncu'nun yakın çevresi ve ailesi tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kadir Can Uslu, kendisine şikâyetin geri çekildiği yönünde mail geldiğini belirterek; "Şikâyetin sehven yapıldığını anlatan bir mail aldım. Mailde şikâyetten vazgeçildiği belirtiliyor. Ben zaten bu şikâyete bir anlam verememiştim. Kazım Koyuncu çok sevdiğim bir sanatçıydı. Onun eserlerini beğenerek dinliyordum" dedi.