        Kazım Koyuncu'nun mirasçısı Niyazi Koyuncu, öğretmen hakkındaki telif şikâyetini geri çekti

        Niyazi Koyuncu, şikâyetini geri çekti

        'Uy Aha' şarkısını sosyal medyasında paylaşan öğretmen Kadir Can Uslu'dan şikâyetçi olup, 50 bin lira tazminat isteyen müzisyen Kazım Koyuncu'nun mirasçısı Niyazi Koyuncu, geri adım attı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:17
        Sehven şikâyet etmiş
        25 Haziran 2005'te vefat eden müzisyen Kazım Koyuncu'nun mirasçısı Niyazi Koyuncu, 'Uy Aha' şarkısını sosyal medyasında paylaşan öğretmen Kadir Can Uslu'dan şikâyetçi olarak 50 bin lira telif tazminatı talep etti . Şikâyet üzerine Uslu, emniyete gidip ifade verdi. Olayla ilgili haberlerin ardından Niyazi Koyuncu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kadir Can Uslu hakkındaki şikâyetini geri çekti. Konuya ilişkin resmi dilekçe, Koyuncu'nun vekili avukat Eymen Beste Sevinç tarafından savcılığa sunuldu.

        Savcılık makamına sunulan dilekçede, söz konusu şikâyetin "Sehven gönderildiği" ifadesine yer verildi. Dilekçede müşteki tarafının şikâyetten vazgeçtiği açıkça belirtilerek, şikâyetin geri çekilmesi talebinin kabul edilmesi talep edildi. Kazım Koyuncu'nun yakın çevresi ve ailesi tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Kadir Can Uslu, kendisine şikâyetin geri çekildiği yönünde mail geldiğini belirterek; "Şikâyetin sehven yapıldığını anlatan bir mail aldım. Mailde şikâyetten vazgeçildiği belirtiliyor. Ben zaten bu şikâyete bir anlam verememiştim. Kazım Koyuncu çok sevdiğim bir sanatçıydı. Onun eserlerini beğenerek dinliyordum" dedi.

        STAJYER AVUKAT ŞİKÂYET ETMİŞ

        Kadir Can Uslu, ayrıca avukatlık bürosundan da telefonla arandığını ifade ederek; "Arayan kişi bana şikâyetin stajyer avukat tarafından sehven yapıldığını söyledi. Neyse ki konu tatlıya bağlandı" diye konuştu.

        Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden olan Kazım Koyuncu'nun vefatının ardından ailesi, sanatçının isminin, eserlerinin ve hatırasının korunmasına yönelik çeşitli hukuki süreçlerle zaman zaman gündeme gelmişti. Bu olayın ise tamamen teknik bir hata sonucu oluştuğu ve taraflar arasında bir anlaşmazlığın bulunmadığı kaydedildi.

        #kazım koyuncu
        #Niyazi Koyuncu
