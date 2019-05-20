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Keban Baraj Gölü'nün 3 tahliye kapağı daha açıldı

AA

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde su kodunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle açılan tahliye kapaklarının sayısı 6'ya yükseldi. Kaymakam Ersin Tepeli, "Tahliye kapaklarının tamamı açılmış bulunmakta. Saniyede akan su miktarı 600 metreküp iken şu an saniyede 1200 metreküpe ulaştı. Toplamda 1900 metreküp su tahliyesi sağlanmaktadır" dedi

15 yıl sonra bir ilk gerçekleşmişti

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde su kodunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle açılan tahliye kapaklarının sayısı 6'ya yükseldi.

Baraj gölündeki su kodunun, bu yıl Fırat Havzası'na düşen bol yağışlardan ve Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkın su etkisiyle 844.19 metreye yükselmesi nedeniyle olası bir taşkın riskine karşın su seviyesinin düşürülmesi amacıyla 17 Mayıs'ta açılan üç tahliye kapağının ardından bugün de 3 tahliye kapağı açıldı.

Keban Baraj Gölü'ne havzadan saniyede 2 bin 500 metreküp su gelirken, tahliye kapaklarının açılmasıyla saniyede bin 200 metreküp olmak üzere bin 900 metreküp su çıkışı sağlanıyor.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, yaptığı açıklamada, 3 gün önce tahliye kapaklarının 3'ünün açıldığını anımsatarak, bugün kalan 3 kapağın daha açıldığını söyledi.

"Tahliye kapaklarının tamamı açılmış bulunmakta. Saniyede akan su miktarı 600 metreküp iken şu an saniyede 1200 metreküpe ulaştı. Toplamda 1900 metreküp su tahliyesi sağlanmaktadır." ifadelerini kullanan Tepeli, elektrik üretimi vesilesiyle saniyede 700 metreküp suyun kullanıldığını aktardı.

Tepeli, balıkçıların ve vatandaşların can ve mal güvenliği için gereken önlemlerin alındığını ifade ederek, "Bu yıl ülkemiz ve Keban için bereketli bir yıl oldu. Her yıl bereketli olmasını dilerim." diye konuştu.

Keban Baraj Gölü'nde ilk olarak 1985, ardından 2004 yılında bol yağışlar nedeniyle baraj kapakları açılırken, son yıllarda etkili olan kuraklığın ardından bu yıl bol yağışlar nedeniyle 15 yıl sonra kapaklar üçüncü kez açılmıştı.

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