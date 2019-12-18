Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Sezgin Çınar
Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek (Dk. 90+1 Erdem Onur Beytaş),Diarra, Cihan Can, Soner Gönül, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Madinda),Diabang, Hasan Bilal (Dk. 64 Mendy),Abdulkadir Kuzey
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Acquah (Dk. 46 Robin Yalçın),Chaaleli (Dk. 75 Fofana),Bifouma, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Guilherme),Jahovic
Goller: Dk. 50 ve 63 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü),Dk. 78 Fofana, Dk. 87 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 68 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor),Dk. 33 Soner Gönül, Dk. 59 Abdulkadir Kuzey, Dk. 74 Uğur Utlu (Keçiörengücü)
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