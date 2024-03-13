Kedi Eros'un katiline ünlülerden tepki

Aleyna Tilki

Bunun sonu çok büyük bir vicdansızlıktır. Yaratılışın sessiz, masum canlarını kastetmek doğayı ve bizim yaşamımızı yaşanabilir kılan güzellikleri reddetmektir... Ayrıca kendi cinslerine zarar vermeden önce hayvanlar üzerinde katliam gerçekleştiren psikopatları topluma serbest bırakmaktır! Çevremizdeki canlara sahip çıkmazsak, geleceğimiz yok demektir