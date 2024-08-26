'Kedi kadın' Jocelyn Wildenstein yüzünün eski halini paylaştı
Yaptırdığı abartılı estetik ameliyatlardan sonra'kedi kadın' olarak anılan Jocelyn Wildenstein, yıllar önceki fotoğrafını paylaşarak yüzünün doğal halini gözler önüne serdi. Wildenstein, meğerse çok güzel bir kadınmış
Yaptırdığı estetikler nedeniyle 'Kedi Kadın' olarak anılan Jocelyn Wildenstein, sosyal medyada çarpıcı nostaljik bir fotoğraf paylaştı.
82 yaşındaki İsviçreli sosyetik isim, dikkat çekici değişiminden önceki doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
Jocelyn Wildenstein, fotoğrafta, yeni yürümeye başlayan çocuğunu kucağında tutarken, şık ve sade bir bluzla zarif bir görünüm sergiliyor. Wildenstein, fotoğrafı, kızı Diane'nin doğum gününü kutlama amacıyla paylaştı.
Jocelyn Wildenstein'in yüzü, onu ilgi odağı haline getiren ve ona ikonik 'kedi kadın' lakabını kazandıran özelliklerinden ve kapsamlı estetik ameliyatlardan çok uzak görünüyor.
'Kedi kadın', milyarder iş insanı Alec N. Wildenstein'ın sadakatsiz olduğunu iddia ederek 1999'da boşandı. O dönemde çok ses getiren boşanma anlaşmasından 2,5 milyar dolar kazandı. Anlaşmaya göre her yıl için 100 milyon dolar alıyordu.
Jocelyn Wildenstein, bir süre önce, 100 milyon dolarlık boşanma anlaşmasının sekiz yıldır kesilmesinin ardından meteliksiz kaldığını iddia etmişti.
Haziran 2023'te The Sunday Times'a verdiği bir röportajda, 2008'de ölen Alec N. Wildenstein'in, kendisine ünlü takma adını kazandıran kapsamlı estetik ameliyatları nedeniyle eşini artık tanımadığını söyleyerek başarısız evliliklerinde kendisini suçlamaya çalıştığını iddia etti.
Jocelyn Wildenstein çifti 1977'de tanışmış ve 20 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten iki çocukları oldu.
Jocelyn Wildenstein, uzun süredir 56 yaşındaki Lloyd Klein ile nişanlı.
Şu sıralar, Jocelyn Wildenstein'in hayatını ve abartılı estetik ameliyatlarını mercek altına alan belgesel çekiliyor. Belgesel, dijital bir platformda yayınlanacak.