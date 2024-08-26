'Kedi kadın' Jocelyn Wildenstein yüzünün eski halini paylaştı

'Kedi kadın', milyarder iş insanı Alec N. Wildenstein'ın sadakatsiz olduğunu iddia ederek 1999'da boşandı. O dönemde çok ses getiren boşanma anlaşmasından 2,5 milyar dolar kazandı. Anlaşmaya göre her yıl için 100 milyon dolar alıyordu.