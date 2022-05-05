Kedi parazit ilacı ile bulaşık deterjanı içtiler

İHA

Zonguldak'ta M.Ö. (3) ve E.A. (5) evinde oyun oynadığı sırada kimyasal madde içeren kedi dış parazit ilacı ile bulaşık deterjanı içmesi sonucu rahatsızlandı. Ailelerin durumu fark etmesi üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ö.(3) ve E.A.'yı (5) ambulansa alınarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil servisten yapılan ilk müdahalenin ardından tedavilerinin devamı için M.Ö. ve E.A. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Çocukların durumu iyi oldukları belirtildi.