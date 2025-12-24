Habertürk
        Kedi sahibi olmak "beyninizi" değiştirebilir! Bilim adamları sebebini açıkladı!

        Kediler çoğu zaman mesafeli, gizemli ve kendi dünyasında canlılar olarak tanımlanıyor. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bir kediyle kurulan bağın yalnızca duygusal değil, nörolojik etkileri de olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre kedi sahipliği, beynimizde ölçülebilir değişimlere yol açabiliyor. İşte detaylar!

        Giriş: 24.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:30
        1

        Evde bir kediyle yaşamanın insan psikolojisine iyi geldiği uzun zamandır biliniyor. Şimdi ise bilim insanları bu etkinin beynin kimyasına kadar uzandığını söylüyor. Özellikle “sevgi hormonu” olarak bilinen oksitosin, bu bağın merkezinde yer alıyor. Peki bir kediyi sevmek beynimizde tam olarak neyi değiştiriyor?

        2

        OKSİTOSİN: KEDİ-İNSAN BAĞININ ANAHTARI

        Bilimsel çalışmalara göre bir kediyi okşamak, onunla sakin bir şekilde vakit geçirmek ya da mırlamasını dinlemek, beyinde oksitosin salınımını artırıyor.

        3

        Oksitosin; güven, bağlanma ve stresin azalmasıyla ilişkilendirilen güçlü bir hormon. Aynı hormon, anne-bebek ilişkisi ya da yakın arkadaşlıklar sırasında da devreye giriyor. Kedilerle kurulan bağın da benzer bir biyolojik temele dayandığı artık daha net görülüyor.

        4

        STRES VE KAYGI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

        Oksitosin artışı, stres hormonu kortizolün baskılanmasına yardımcı oluyor. Bu da kalp atış hızının düşmesi, kan basıncının dengelenmesi ve genel bir rahatlama hissi anlamına geliyor.

        Araştırmalar, düzenli olarak kedisiyle vakit geçiren kişilerin günlük stresle daha iyi başa çıkabildiğini ve kaygı düzeylerinin daha düşük olabildiğini gösteriyor.

        5

        KEDİLER NEDEN DAHA “SESSİZ” BAĞ KURUYOR?

        Kediler, köpekler gibi yoğun fiziksel temas ya da göz temasıyla bağ kurmaz. Onların iletişimi daha ince sinyallere dayanır: yavaş göz kırpma, yanınıza sokulma ya da mırlama gibi.

        Bilim insanlarına göre bu kontrollü yakınlık, beynin sosyal bağlanma mekanizmalarını farklı ama etkili bir şekilde uyarıyor.

        6

        ZORLANAN BAĞLANMA STİLLERİNE AYNA TUTABİLİR

        Araştırmalar, kedilerin zorla kucaklandığında oksitosin seviyelerinin düşebildiğini gösteriyor.

        7

        Yani bağ, karşılıklı rıza ve güvenle güçleniyor. Uzmanlar, bunun insanlara da önemli bir mesaj verdiğini söylüyor: Sağlıklı bağlanma, sınırların farkında olmakla mümkün.

        8

        ZİHİNSEL SAĞLIK VE YAŞLANMA ETKİSİ

        Düzenli sosyal etkileşim ve duygusal bağlar, bilişsel gerilemeyi yavaşlatan faktörler arasında yer alıyor. Kedilerle kurulan bu sakin ama sürekli ilişki, özellikle yalnız yaşayan bireyler için zihinsel bir tampon görevi görebiliyor.

        Kaynak: Times Of India, Science Focus, Live Science

