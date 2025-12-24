Kedi sahibi olmak "beyninizi" değiştirebilir! Bilim adamları sebebini açıkladı!

KEDİLER NEDEN DAHA “SESSİZ” BAĞ KURUYOR?

Kediler, köpekler gibi yoğun fiziksel temas ya da göz temasıyla bağ kurmaz. Onların iletişimi daha ince sinyallere dayanır: yavaş göz kırpma, yanınıza sokulma ya da mırlama gibi.

Bilim insanlarına göre bu kontrollü yakınlık, beynin sosyal bağlanma mekanizmalarını farklı ama etkili bir şekilde uyarıyor.