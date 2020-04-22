Nerde ne zaman doğduğu kesin olmamakla beraber 17. Yüzyılda dünyada tanındığı düşünülen Tiramisu temelinde peynir olan bir tatlı çeşididir. Kedidiliyle yapılan versiyonu orijinal olduğu düşünülmektedir. Şimdi ise kahveyle bisküvinin buluşup neler yaptığını bir görelim isterseniz.

Kedi Dilli Tiramisu Pasta TarifiMalzemeler:

24 adet kedidili bisküvi- 1 paket marketten temin edebilirsiniz.

Kreması için:

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1,5 yemek kaşığı nişasta

4,5 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket krema

200 gram labne ya da mascarpone peyniri

Üzeri için: 2 yemek kaşığı kakao

Kedidilli Tiramisu Pasta Nasıl Yapılır?