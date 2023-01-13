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HABERTURK.COM

Kediler doğumunun ardından 9 ay ya da 12 ay sonra üremeye hazır hale gelirler. Bir kedinin yıl içerisinde 3 kez doğum yapabildiği bilinmektedir ve hamilelik süreleri de 2 ay kadar sürer. Kediler tek seferde en az iki yavru doğururken bu sayı daha da artabilir. Bu sebeple özellikle evde kedi besleyen hayvan sahipleri kedilerin hamilelik sürecini araştırır, bazı durumlarda kedilerin kısırlaştırılması da tercih edilebilir. Pek, kedilerde hamilelik ne zaman belli olur? Konuyla ilgili bilinmesi gereken her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Kedilerin Hamilelik Süreci

Kedilerde hamilelik süreci farklı şekillerde gerçekleşebilir. Ancak eğer bir kedide hamilelik belirtileri ortaya çıkmışsa kedi sahibi vakit kaybetmeden veteriner kontrolünü yaptırmalıdır. 12 ila 24 gün arası kedilerin gebelik süreci için önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni yavru kedinin sinir sistemi, omurgası ve kalbinin bu dönemde oluşmadır. Buna ek olarak karaciğer, duyu organları, mesana gibi diğer uzuvlar ve organlar da oluşmaya başlar. 24. Günün ardından yavrunun anne kedi karnındaki büyümesi hız kazanır. Bu süreçte de hamile kedinin beslenmesinde oldukça dikkatli davranılmalıdır. Yavru kedinin de beslenmesi için enerji ve vitamin oranı yüksek mamalar tercih edilebilir. Bu süreçte kediye çiğ et ürünleri verilmemelidir. Bunlar iç parazitlere yol açabilir. Aynı zamanda kedinin parazit aşıları da aksatılmamalıdır. Aksi halde anneden bebeğe parazit taşınması gerçekleşebilir.

Kedilerin Hamilelik Süresi

Kedi sahiplerinin ya da hamile kedilere sahip olan kişilerin en çok sorduğu sorulardan biri de hamileliğin ne kadar sürdüğüdür. Kedilerde hamilelik süresi 8 ya da 9 hafta arasında değişkenlik gösterir. 12. Günden itibaren yavru kedinin uzuv ve organlarının oluşumu anne kedi karnında başlar. Bu süreç içerisinde kedinin beslenmesinden sakin olmasına kadar her konuda dikkatli olunmalıdır.

Kedilerin Hamilelik Belirtileri

Kedi sahipleri tarafından hamileliğin belirtileri de merak edilmektedir. Kedilerde hamilelik testi bulunmaz ancak ilerleyen gebelikte ultrason ile kontroller yapılabilir. İşte kedilerde hamilelik belirtisi nasıl anlaşılır? sorusunun cevapları:

Hamile olan kedilerin meme uçlarında renk değişimi meydana gelir. Hamile olan kedinin meme ucu pembeleşir ve bu kedilerde hamileliğin en belirgin belirtileri arasında ilk sırada yer alır.

Kedilerde gebelikte tıpkı insanlarda olduğu gibi kusma ve mide bulantısı şikayetleri yaşanabilir. Ancak bu net bir belirti değildir. Çünkü kusma kedilerde farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Bu yüzden kusma semptomları gösteren kediler doktora götürülmelidir.

İnsanlarda olduğu gibi kedilerdeki gebelik belirtileri arasında iştah artışı yer alır. Sağlıklı bir kedi hamilelik süreci içerisinde daha fazla mama tüketimi yapar ve bu nedene kilo alımı da meydana gelir. Hamile bir kedi gebelik boyunca yaklaşık bir ya da iki kilo alır.

Eğer hamilelik belirtileri izlenememiş ve gebelik ilerlediyse hamile kedinin karın bölgesinde şişlik meydana gelir ve kedi yaşadığı alan içerisinde yavrularına bakabileceği izale bir alan arayışına girer. Bu yüzden eğer kedi evin içerisinde kendisine yeni bir alan yaratmaya çalışıyorsa bu hareketler gebeliğinin son zamanlarında olduğunu gösterir.

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