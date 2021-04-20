Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki ebe Özge Kübra Teymur, 2 aylıkken sahiplendiği kedisi ‘Azman’ı bir an olsun yanından ayırmıyor, omzunda gezdiriyor. Kedisi ile bisikletle gezen, dağ ve yayla turlarına çıkıp, yolculuk yapan Teymur, çevresinde ‘kedili kız’ olarak tanınıyor. Özge Kübra Teymur, nikahında da yanından ayırmadığı kedisini balayına da götürmeyi planlıyor

'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
DHA

Arhavi Devlet Hastanesi’nde görev yapan ebe Özge Kübra Teymur, 2 aylıkken birkaç günlüğüne bakmak için aldığı kediyi sahiplendi.

DHA'nın haberine göre ‘Azman’ ismini verdiği kediyi yavruyken bel çantasına koyarak gezdiren Özge Kübra Teymur, kedi büyüdükçe onu omzuna almaya başladı.

Omzunda kedi ile bisiklete binen, dağ ve yayla turlarına çıkıp, yolculuk yapan Teymur, onu bir an olsun yanından ayırmıyor. Fırat Teymur ile dünya evine giren Özge Kübra, düğünde bile kedisini omzundan indirmedi. Rengarenk kıyafetler giydirdiği kedisine gözü gibi bakan Özge Kübra çevresinde ‘kedili kız’ diye tanınıyor.

‘GİDEBİLDİĞİMİZ HER YERE GİDİYORUZ’

Özge Kübra Teymur, kedisinden sadece işe giderken ayrıldığını belirterek, “Azman 2 yıldır benim hayatımda, yavruyken aslında geçici olarak hayatıma girmişti, sonra ayrılamadım. Yavru iken bel çantamda gezdiriyorum, şimdi omuzda geziyor. Biz de gezmeyi çok sevdiğimiz için gidebildiğimiz her yere gidiyoruz” dedi.

‘NİKAHTA DA OMZUMDAKİ YERİNİ ALDI’

Kedisinin kıyafetlerinin çok dikkat çektiğini anlatan Özge Kübra Teymur, “Omuzda olması insanların tuhafına gidiyor. Kıyafetlerini çoğunu annem yaptı, birazını ben yaptım. Kıyafetlerini bana uydurarak giydiriyorum. Şimdi yurt dışına bir balayı planımız var. Azmanı burada bırakmayı düşünmüyorum o da bizimle gelecek. Nikahımızda kedimiz de tabii ki vardı. Nikah memuru da biraz tedirgindi kediden ama nikahta da her anımızda yanımızdaydı. Nikah masasında bulunamadı, sandalyeye koyduk. İnsanlar beni ‘kedili kız’ diye tanıyorlar. Bir yere davet edildiğimde, benim kediyle geleceğimi biliyorlar, ona göre davet ediyorlar” diye konuştu.

‘GEZİ PLANLARIMIZ KEDİ ÜZERİNE KURULU’

Eşi Fırat Teymur da “Özge ile tanışmadan önce hayvanları onun kadar sevmiyordum. Eşimin ilgisini gördükten sonra daha fazla sevmeye başladım. Gezi planlarımız, her şeyimiz kedinin üzerine kurulu. Dağlara çıktık, kamp kurduk, her anımıza kedimiz ortak oldu. Eşim işe gittiğinde benimle beraber dükkana geliyor, hiç yalnız bırakmıyoruz. Azman hayatımıza renk katıyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin bitki kütüphanesi... 37 bin bitki örneği var
YAŞAMTürkiye'nin bitki kütüphanesi... 37 bin örnek var
Sahurda ne yemeliyiz?
YAŞAMSahurda ne yemeliyiz?
Oruçluyken sinirlenmemek için neler yapılmalı?
YAŞAMOruçluyken sinirlenmemek için neler yapılmalı?
5 bin liraya satın aldı... Üstü açık araba yaptı - Haberler
YAŞAM5 bin liraya satın aldı... Üstü açık araba yaptı
Ölmek üzereyken kurtarılan Zibidi kanat çırpmaya başladı
YAŞAMÖlmek üzereyken kurtardı... Şaşırtan dostluk
24 yaşındaki itfaiye eri 200 yıllık geleneği sürdürüyor
YAŞAM24 yaşındaki itfaiye eri 200 yıllık geleneği ...
İftar menüsünde 8. gün
YAŞAMİftar menüsünde 8. gün
Kilo alma riski olmayan 15 yiyecek
YAŞAMKilo alma riski olmayan 15 yiyecek
Elazığ'da 2 bin 800 yıllık 'açık hava tapınak alanı' tespit edildi
YAŞAMElazığ'da tespit edildi... 2 bin 800 yıllık
Türkiye'de tarihe ayna tutan 21 bin 23 'sit alanı' bulunuyor
YAŞAMTürkiye'de tarihe ayna tutan 21 bin 23 'sit alanı' ...