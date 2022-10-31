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Kedisi olanlar dikkat! Bakın bizimle neden iletişim kurmuyorlarmış

Yapılan bir deney, kedilerin onlarla ne zaman konuşulduğunu bildiklerini gösterdi. Yani; kediler onlarla konuştuğumuzu biliyor ve bazen görmezden gelmeyi tercih ediyor.

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  • Kedisi olanlar dikkat! Bakın bizimle neden iletişim kurmuyorlarmış

    Kedilerin gözüktüğünden daha akıllı hayvanlar olduğunu biliyorduk ancak yapılan bir araştırma ilginç bir gerçeği ortaya koydu.

    Animal Cognition dergisinde yayınlanan bir makale, kediler hakkında eğlenceli bir gerçeğe işaret etti.
  • Kedisi olanlar dikkat! Bakın bizimle neden iletişim kurmuyorlarmış

    Araştırmacılar, bir stüdyo dairede 16 kediyi ve sahiplerini bir araya getirdi. Katılımcıların ve kedilerin arasındaki ilişki kaydedildi.

    Katılımcılar, sanki başka bir yetişkinle konuşuyormuş gibi konuşarak kedilerle konuşmaya çalıştı ancak kedilerden bir tepki gelmedi. 
  • Kedisi olanlar dikkat! Bakın bizimle neden iletişim kurmuyorlarmış

    Araştırmalar gösterdi ki kediler, sahiplerinin ne zaman onunla konuştuğunu ne zaman başka biriyle konuştuğunu anlayabiliyor. 

    Bu araştırma gösteriyor ki bazen kedilerle konuştuğumuzda, onlara hitap ettiğimizi biliyorlar ancak kendi istekleri doğrultusunda bizi görmezden geliyorlar. 

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