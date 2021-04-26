Kefaret dizisi 23. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Kadir, Münevver’in evini geri almaya çalışırken gizemli bir motosikletli evin yeni sahibine hayatı zindan eder. Kefaret 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 23. son bölüm...

KEFARET 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) April 25, 2021

KEFARET 23. BÖLÜM ÖZETİ

Arzu para kazanmak için yeni yollar arayışındayken Meltem, Alp ile ilginç ve alışılmamış bir anlaşma yaparak yeni bir hayata adım atar. Sude’nin hayatta kalan tek akrabası olduğunu iddia eden birisinin ortaya çıkması herkesi allak bullak eder.