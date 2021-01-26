Kefir sindirim sistemi için önemli bir içecektir. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği için tüketilmesi oldukça önemlidir. Hazır kefirlerin yanında evde hazırlayarak daha taze tüketim sağlayabilirsiniz.

ŞİFA KAYNAĞI KEFİRİN FAYDALARI

Kefirinin Malzemeleri:

1 yemek kaşığı kefir tanesi,

1 adet büyük cam kavanoz,

1 litre süt (oda sıcaklığında),

Plastik süzgeç.

ŞİFA KAYNAĞI KEFİR MAYASI İÇİN TARİFLER

Kefirinin Hazırlanışı:

Bir cam kavanozun içine kefir taneleri konulur.

Üzerine oda sıcaklığındaki süt ilave edilir.

24-48 saat arası beklemeye alalım.

Mayalanan kefir bir süzgeçten geçirilir ve servise hazır hale gelir.

Bardağa alınarak içilir.

Afiyet olsun!