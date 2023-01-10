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HABERTURK.COM

Besinler, hayat kalitemizi arttırmak için ilk başvurduğumuz ürünlerdir. Gıda maddeleri içeriğinde barındırdıkları vitamin, mineraller ve diğer çeşitli yararlı maddeler sayesinde bağışıklığımızı güçlendirirken bizleri hastalıklara karşı koruma görevi de üstlenirler. Kökeni Kafkasya’ya uzanan bir süt ürünü olan kefir de sağlığa birçok faydası bulunan vitamin ve minareller açısından oldukça zengin bir besin maddesidir. İşte sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi gözlenen kefirin yararları yazımızın devamında...

Kefir Nedir?

Kefir, inek, keçi ya da koyun sütünün fermente edilmesiyle elde edilerek tüketilen bir içecektir. Fakat kefir aslında içinde birçok yararlı probiyotik bakteri barındıran bir maya türüdür. Bu bakterilerin bir araya gelerek barındığı bir kaynaktır. Bu bakteriler sayesinde çoğalır. Bu maya türüyle birçok sütün fermente edilmesiyle ortaya çıkan içecek sağlık için birçok faydalı mikroorganizma ve vitamin barındırır. Ayrandan daha kıvamlı bir içecek olarak tüketilir. İçeriğinde bulundurduğu yararlı bakteriler sayesinde fermente olur. Kefirde Lactobacillus helveticus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus kefiranofaciens, Bifidobacterium bifidum, lactococcus lacti, leuconostoc ve Streptococcus thermophilus bakterileri bulunur. Yapılan çalışmalar sonucunda bu bakteriler sayesinde kefirin bakteriyel tabanlı bazı enfeksiyonlarla savaşmada oldukça başarılı olduğu görülmüştür.

Kefirin Faydaları

Kefir kalsiyum, magnezyum, A, D, K, B vitaminleri ve birçok yararlı bakteri barındırır. Çeşitli bakterilerin bir araya toplanarak meydana gelen bir maya türü olan kefir inek, keçi, koyun, soya, yulaf gibi sütlerin fermente olmasını sağlar. Bu şekilde süt ürünleri daha sağlıklı bir hale gelir. Bu şekilde meydana gelen içeceğe de kefir denir. Kefirin faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir. Bu içecek düzenli olarak tüketildiğinde sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi gözlemlenmektedir. Kefirin kullanım şekli de merak konusudur. Kefir tercih edilen tüm saatlerde yemeklerden önce, sonra ya da yatmadan önce tüketilebilir. Fakat reflü rahatsızlığı olanların uyumadan hemen önce tüketmemesi önerilmektedir. İşte kefirin faydaları:

İçinde bulunan magnezyum ve kalsiyum sayesinde kemik ve kasların güçlenmesini sağlar. Bu açıdan spor yapanlar için de oldukça faydalı bir besin maddesidir.

Bakteriler aracılığıyla mayalanarak oluştuğu için probiyotik bir ürün olan kefir bağırsak sağlığının düzenlenmesi için çok önemlidir. Bağırsaktaki yararlı bakterilerin artmasını ve zararlı bakterilerin kötü etkilerinin ortadan kaldırılmasını sağlar ve kabızlığı önler. Yararlı bakterileri artırdığı için ishali de önler.

Tok tutma özelliği nedeniyle kilo vermeye yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır. Bu nedenle metabolizması yavaş çalıştığı için kilo vermekte zorlanan kişiler için oldukça faydalıdır.

Enerji vererek yorgun hissetme durumunun önüne geçer.

Yüksek magnezyum ve kalsiyum barındırması nedeniyle menopoz döneminde kemik erimesinin önüne geçer.

İçinde bulundurduğu vitaminler sayesinde cildin güzelleşmesini ve ışıldamasını sağlar.

Probiyotik içeriği ve bünyesinde yararlı bakteriler bulundurduğu için bağışıklık sisteminin güçlendirerek hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Tümör oluşumunu engelleyebilir ve oluşmuş tümörlerin büyümesini durdurabilir.

Kefirin Zararları

Birçok faydası bulunan kefir her besin maddesi gibi dikkatli kullanılmalı ve aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Kefir bazı durumlarda zararlı olabilmektedir. Bağışıklık sisteminin çalışmasını engelleyen bir hastalığı bulunan kişilerde ters etkiler görülmesine neden olabilir. Ayrıca herhangi bir ilaç kullanan kişilerin de kefiri ilk kez kullanmadan önce doktorlarına danışmaları önerilmektedir.

Çünkü kefir kullanılan ilaçlarla bazı etkileşimlere girebilir. Laktoz hassasiyeti olan kişilerin de kefiri kullanmadan önce doktora danışmalarında yarar vardır. Aynı zamanda, bebeklere kefir verilir mi sorusu sıklıkla merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ek gıdaya geçmiş 6-7 aylık olan ve süt ürünlerini tüketen bebeklere kefir verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Yani çocuğunuzun herhangi bir süt ürününe alerjisi yoksa kefir de verebilirsiniz.