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Kekiğin faydaları nelerdir? İşte şifalı bitkilerden kekik hakkında faydalı bilgiler...

Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’nın ılıman bölgelerine özgü olan kekik, Antik Yunan zamanlarından beri şifalı bir bitki olarak kullanılmıştır. Dünyada ve Türkiye'de mutfakların vazgeçilmez baharatlarından biri olan kekik, sağlığımız için gerekli olan temel mineraller ve vitaminler ile doludur. Bu özelliğiklerinden dolayı sağlık için sayısız faydası bulunur. Kekiğin faydalarından bazılarını yazımızda bulabilirsiniz. İşte kekiğin faydaları...

20.09.2018 - 23:45 | Güncelleme:

Kekik, vücudun genel gelişimi ve sağlığı için gerekli olan bitki besinleri, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir bitkidir. Kekik, anti-fungal ve antiseptik özelliklere sahip olan çok önemli bir esansiyel yağ olan timol içerir. Kekik ayrıca zeaksantin, lutein, apigenin, naringenin, luteolin ve tiroksin gibi fenolik antioksidanlar içerir. Kekik yaprakları potasyum, kalsiyum, demir, manganez, selenyum ve magnezyum açısından zengindir (hepsi normal vücut fonksiyonları için gereklidir) Kekik ayrıca özellikle B-kompleks vitaminleri, vitamin-K, vitamin-C ve folik asit kaynağıdır. İşte kekiğin faydaları...

KEKİK HAKKINDA FAYDALI BİLGİLER

Kekik, nane ailesinin Thymus cinsine ait, aromatik, çok yıllık yaprak dökmeyen bir bitkidir ve küçük beyaz, lila veya pembe çiçekler üretir. 350'den fazla kekik çeşidi vardır, bunlar esas olarak çok kolay melezleşmelerinin kanıtıdır. Yapraklarının renkleri soluk yeşil tonlarından daha koyu yeşil ve zeytin tonlarına, ayrıca bronz, hatta gümüşe kadar değişebilir. Güney Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yemeklerde kullanılmaktadır.

KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Kekiğin bazı sağlık yararlarına detaylı bir göz atalım...

Görme yeteneğini artırmaya yardımcı olur

Kekik, yağda çözünen bir vitamin ve bir antioksidan olan A vitamini açısından zengindir. Sağlıklı bir mukus zarını ve cildini desteklemek ve korumak için gereklidir. Böylece kekik daha iyi görmeyi teşvik eder.

Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısını tedavi eder

Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Karvakrol içeriği, boğaz ağrısı için en önemli esansiyel yağlardan biri olmasının başlıca nedenidir.

Akne tedavisi

Kekik mükemmel antibakteriyel özelliklere sahiptir, bu nedenle akneye neden olan bakterilerle savaşmada çok etkilidir. Kekik, çeşitli cilt problemlerine neden olan bakterileri ortadan kaldırarak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Kekik esansiyel yağı su ile seyreltilebilir ve olgun cildi sıkılaştırmak için bir toner olarak kullanılabilir.

Saç büyümesini destekler

Saç foliküllerine besinlerin verilmesi saç büyümesi için hayati önem taşır. Kekik kafa derisinde kan dolaşımını artırarak saçların büyümesine yardımcı olur. Kekik esansiyel yağı veya kekik içeren bir karışımın uygulanması, temel besin maddelerinin saç derisine verilmesini kolaylaştırır, böylece saç büyümesini teşvik eder. Kekik ayrıca saç dökülmesini ve saçın incelmesini önler ve aynı zamanda antibakteriyel özelliklerinden dolayı kepek tedavisinde de etkilidir.

Solunum bozukluklarının tedavisinde yardımcı olur

Kekiğin antiseptik ve antibiyotik özellikleri, öksürük ve bronşit gibi solunum ve soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi solunum yolları için etkili bir ilaçtır. Kekiğin bronşit tedavisinde çok etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kemikleri sağlıklı tutar

Kekik, K vitamini ve mükemmel bir demir, kalsiyum ve manganez kaynağıdır. Bu mineraller kemik sağlığında önemli bir rol oynar, uygun kemik büyümesini ve gelişimini destekler ve kemik bozuklukları riskini azaltır. Böylece kekik güçlü, sağlıklı kemiklerin korunmasında ve kemik hastalıklarının önlenmesinde yardımcı olur.

Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur

Kekiğin anti-inflamatuar ve anti-oksidan özelliklerinin kombinasyonu, kardiyovasküler hastalıkların ana nedeni olan kronik inflamasyonun önlenmesine yardımcı olur. Özellikle kekik yağı, kalp sağlığını geliştiren anti-spazmodik özellikleriyle bilinir. Kalp kapakçıklarının düzgün çalışmasını sağlar. Damarları ve atardamarları rahatlatır, kan basıncını düşürür ve kalbi güçlendirir.

Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur

Kekik yaprakları, kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol etmede yardımcı olan hücre ve vücut sıvılarının önemli bir bileşeni olan potasyum açısından zengindir. Kekik ekstrelerinin hipertansiyonu içeren durumlarda kan basıncını düşürdüğü de bilinmektedir.

Kas kramplarını tedavi eder

Kekik, menstrüel krampların ve vücuttaki diğer spazm formlarının tedavisinde çok etkili olan mükemmel anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kekik çayı kadınlarda PMS tedavisinde sıklıkla önerilmektedir.

Mükemmel anti-bakteriyel özelliklere sahiptir

Kekik, anti-bakteriyel özelliklere sahiptir, bu nedenle, genellikle, E.coli gibi bakteriler ve mantarların neden olduğu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savaşmak için kullanılır. Çalışmalar kekik esansiyel yağının, farklı bakteri türlerine karşı antibiyotik dirençli suşlara karşı savaşma gücüne sahip olduğunu bulmuştur. Vücudun içinde ve dışında bakterileri öldürebilir. Ayrıca kekik çayı da cildi ve diğer yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılır.

Anemiyi önler

Kekik çok iyi bir demir kaynağıdır. Demir, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşır. Demir eksikliği anemiye neden olabileceğinden, günlük diyetinizde kekik içeren anemi önlenmesine yardımcı olabilir.

 

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