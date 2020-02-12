Kokusu, görünümü ve tadıyla çok sevilen kekik, sağlığınıza inanılmaz faydalar veriyor. Kekik, İçerdiği vitaminler, mineraller ile antioksidan etkisiyle önemli bir yer tutar. Ancak Fazla kekik suyu tüketmek hassas bünyelerde alerjiye neden olabilir. Reflü, baş dönmesi ya da baş ağrısı yapabilir.

Kekik suyunun faydaları nelerdir?

Kekik; her türlü yemekte, salatada ve özellikle ızgara etle iyi giden hoş kokusu ve lezzetiyle önemli bir baharattır. Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan kekik, sağlık açısından da yararlı olması sayesinde tercih edilmektedir. İçerdiği vitaminler, mineraller ile antioksidan etkisiyle önemli bir yer tutar.

Kekik suyu; harici kullanımda antiseptik etki ederek, yaraların temizlenmesi, gargara olarak kullanıldığında ağız hijyeni sağlaması ve öksürüğe iyi gelmesi açısından fayda sağlar.

Kekikte demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum manganez mineralleri ve A, C, E, K, B6 vitaminleri vardır.

Kekik ve kekik suyunun faydaları

Solunum yolları hastalıklarında akut bronşit ve öksürüğün iyileştirilmesinde fayda sağlar. Geçmek bilmeyen öksürük için kekik çayı içmek rahatlatıcı etki sağlar

Kekik suyu veya kekik yağı harici olarak cilde tatbik edilirse mantar türü hastalıkların tedavisinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca düzenli olarak kekik suyu ile ağzı çalkalamak oluşan bakterileri ve diş eti rahatsızlarına karşı koruyucu etki sağlar.

Antioksidan içeren vitaminlere sahip olan kekik suyu toksinlerin atılmasını sağlayarak vücudun direncini artırır. Thymol adlı bileşeni anti-aging özelliği taşır. Bu bileşen hücreleri yenileyerek organların sağlıklı olmasını sağlar.

Kekik; sindirim için oldukça etkilidir. Kabızlığa iyi gelerek hemoroit oluşmasını önler. İçerdiği besin lifi sayesinde şişkinlik ve gaz sorunlarını çözer.

Kekik yağı incelen ve cılızlaşan saç telleri üzerinde olumlu etki sağlar. Saç diplerine masaj yapılarak uygulanır.

Regl sancılarını azaltmak için kekik çayı içmek rahatlamaya etki eder.

Romatizmal ağrılarda kekik yağını ağrıyan yere sürmek iyi gelir ancak başka yağlarla karıştırıp uygulamak daha iyi sonuç vermektedir.

Egzama veya sinek ısırıkları nedeniyle oluşan kaşıntılar da etkili bir ilaç vazifesi görür.

Antiseptik ve mikropları öldürücü özelliği ile kekik suyunun akne ve sivilceler de etkili olduğu gözlenmiştir. Sivilcelerde kekik yağı tahriş yapar. Kullanmak önerilmez.

Fazla kekik suyu tüketmek hassas bünyelerde alerjiye neden olabilir. Reflü, baş dönmesi ya da baş ağrısı yapabilir.

Gebelik ve emzirme dönemlerinde hekim tarafından önerilmedikçe kullanmak doğru değildir.