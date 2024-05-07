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        Haberler Gündem Güncel Keklik avına 50 bin 824 lira ceza

        Keklik avına 50 bin 824 lira ceza

        Bitlis'te kafes avcılığı yapan 2 kişiye 50 bin 824 lira para cezası uygulandı. 8 keklik sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınırken 4 kınalı keklik, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:43
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        Keklik avına 50 bin 824 lira ceza
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        Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar çerçevesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 12 kınalı keklik, 4 tahta kafes ve 2 adet gizlenme örtüsü ele geçirildi.

        KEKLİKLER DOĞAYA SALINDI

        8 keklik sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınırken 4 kınalı keklik, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

        50 BİN 824 LİRA PARA CEZASI

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğü tarafından 2 kişi hakkında 32 bin 824 TL idari para cezası ve 18 bin TL tazminat cezası uygulandı.

        Ele geçirilen kafesler ve tuzaklar yakılarak imha edildi.

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        #keklik avı
        #bitlis
        #ceza
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