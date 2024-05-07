Keklik avına 50 bin 824 lira ceza

Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 12 kınalı keklik, 4 tahta kafes ve 2 adet gizlenme örtüsü ele geçirildi.

50 BİN 824 LİRA PARA CEZASI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğü tarafından 2 kişi hakkında 32 bin 824 TL idari para cezası ve 18 bin TL tazminat cezası uygulandı.

Ele geçirilen kafesler ve tuzaklar yakılarak imha edildi.