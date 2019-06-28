Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, insanın insana karşı işlediği en ağır suçların başında ‘işkence’ geliyor. İşkence suçu; sistematik ve belli bir sürece yayılan fiillerle kamu görevlisinin bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar sergilemesi ile oluşur.

EMSAL BİR KARAR VERDİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu konuda emsal bir karara imza attı. Genel Kurul, tüm polisleri yakından ilgilendirecek kararında, eli kelepçeli zanlıyı basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek bir şekilde yaralayan polisin “kasten yaralama” suçundan değil, “İşkence” suçundan mahkum olması gerektiğine karar verdi.

İŞKENCE SUÇU 12 YILA KADAR HAPİS

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eli kelepçeli zanlıya yapılan bu muameleyi “kasten yaralama suçu” olarak değerlendirmiş olsaydı, bu suçtan yargılanan polisler 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı. Yasada, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla, polisler artık bu suçu işlerse “işkence” suçundan mahkum olacaklar.

MESLEKTEN İHRAÇ SÖZ KONUSU

Ayrıca “İşkence” suçunu işleyen polisler hem meslekten ihraç edilebilecek, hem de aldıkları hapis cezası nedeniyle cezaevine girmek zorunda kalacaklar. Mahkeme, bir polisin “işkence” suçundan mahkum olmasına karar verirse ve ceza miktarı da alt limit olan 3 yıl hapis olarak belirlenirse, cezaya çarptırılan kişi cezaevine girmekten kurtulamayacak.

DAVA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ

2008 yılında Ali C.Z. ismindeki vatandaş Beyoğlu’nda bulunan bir bara eğlenmeye gitti. Gelen faturanın astronomik olması ve baskıyla kendisinden paranın tahsil edilmesi üzerine soluğu Taksim Polis Merkezi’nde aldı.

KOMİSER ŞİDDET UYGULADI

Barda çalışan Hamdullah Ç. gelen müşteriden baskı ile fazla para alarak nitelikli yağma suçunu işlediği iddiasıyla karakola getirildi. Karakolda görevli olan komiser Mehmet K., elleri kelepçeli olan şüpheli Hamdullah Ç.'ye şiddet uygulamaya başladı.

1 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Şüpheli olarak gittiği polis karakolunda, elleri kelepçeli olduğu halde karakolda görevli komiser tarafından basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek kadar ağır işkenceye maruz kalan Hamdullah Ç. yaşanan olay sonrası suç duyurusunda bulundu. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonrası mahkeme, komiser Mehmet K. hakkında 1 yıl hapis cezası verdi ve kararı erteledi. Hapis cezası, para cezasına çevrilen komiser Mehmet K. görevine devam etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, elleri kelepçeli olan şüpheliye işkence yapan ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek kadar şiddet uygulayan komiser Mehmet K.'nın “işkence” suçundan yargılanıp mahkum edilmesi gerektiğine karar vererek ‘bozma’ kararı verdi.

GENEL KURUL, "İŞKENCE" DEDİ

Yargıtay’ın bozma kararını yeniden görüşen mahkeme, verdiği kararda direndi. Komiserin “işkence” suçundan değil, “kasten yaralama” suçundan mahkum olmasına hükmetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na geldi. Genel kurul, elleri kelepçeli olarak polis karakoluna getirilen şüpheliye işkence yapan polisin “işkence” suçundan mahkum olmasına karar verdi.