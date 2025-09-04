Kelly Brook: Beni aldatanı, aldatırım

Ünlü İngiliz oyuncu Kelly Brook'tan aldatma açıklaması; "Beni aldatanı aldatırım"...

2022'den bu yana Jeremy Parisi ile mutlu bir evliliği olan 45 yaşındaki Kelly Brook, yaptığı açıklamada geçmiş ilişkilerini masaya yatırarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SEVGİLİLERİNİ SERİ HALDE ALDATAN BİRİ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM"

Kelly Brook, geçmişte, aşk hayatında tek eşlilikle ilgili sorunlar yaşadığını dile getirerek şunları söyledi; "Asla bunun hakkında konuşmadım ama yıllar boyunca sevgililerini seri halde aldatan biri olduğumu düşündüm."

Geçmişin hesabını ortaya döken Kelly Brook, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep tek eşli olmasını umduğum ilişkiler yaşadım ama bunlar hiçbir sonuca ulaşmadı. Ya da bu ilişkilerin içinde hep bir üçüncü taraf da oldu."

"ONLAR SENİ ALDATIYORSA SEN DE ONLARI ALDAT"

Kelly Brook, bu tarz ilişkiler yaşarken de kendi kendine koyduğu bir kurala bağlı kalmaya başladığını itiraf etti; "Onlar seni aldatıyorsa sen de onları aldat."

10 yıl önce, şu anda evli olduğu Jeremy Parisi ile tanışıncaya kadar bu kurala bağlı kaldığını söyleyen Kelly Brook, artık aldatılmadığı için kendisinin de aldatmadığının altını çizdi.